Adrian Năstase, atac la adresa unui jurnalist: Bă, jigodie, de patru ani mă insulţi şi îmi jigneşti familia. Ce-am furat, bă? I-am furat bideul lu’ maică-ta?

Adrian Năstase, fost premier şi ministru de Externe, a lăsat diplomaţia deoparte şi a lansat un atac virulent la adresa pamfletarului Radu Banciu.

„După cum stiti, periodic, sunt nevoit să-i administrez tratamentul lui Banciu. El are unele accese schizoide, incepe – fără rost – să vorbească in limbi străine, se blochează in consoanele finale ale cuvintelor. In plus, reactionează rău la unele persoane. Spre exemplu, articolele de pe blogul meu sau stirile in legătură cu mine ii crează o deosebită stare de irascibilitate. Poate că este vorba si de un inceput de Alzheimer. De multe ori, nu-si mai aduce aminte nici măcar numele meu. Il rog, de aceea, pe Sorin Oancea ca, in fiecare seară, inainte de intrarea pe post, să-i citească următorul text (pamflet). Sper să-l ajute. Măcar câteva săptămâni. Iar pe telespectatorii B1 tv ii rog, ca atunci cand ajung la Machu Picchu sau la templul Hampi sau la lacul Titicaca să-i trimită o carte postală lui banciu, avand pe verso reteta medicamentului“, a scris Adrian Năstase în prima parte a postării de pe blogul personal.

Redăm mai jos aşa-zisul pamflet al fostului premier, plin de jigniri:

„Bă, jigodie, de patru ani (cinci ani, deja – n.b.), mă insulti si imi jignesti familia – sotia, copiii – pentru că ai frustrări cu Ceausescu. Probabil că ai pitici pe creier. Incearcă, bă, si cu medicamente. Ce ai făcut tu, bă, in viată ca să mă judeci pe mine si pe altii. Ai numărat biciclete la un ziar? Si acum te tine Oancea pe post de maimută la televizor in fiecare seară? Strângi, ziua, mizeria din tabloide si o versi apoi, pe sticlă, bă gunoiule? Asta numesti tu jurnalism? Bă, intre tine si Tapălagă, il aleg intotdeauna pe Tapălagă. El, cel putin, o iubeste sincer pe Macovei. Tu, gunoiule, ii urăsti pe toti.

Imi spui tu mie că am vrut, ca premier, să inchid B1Tv? Bă, idiotule, când a fost infiintat B1Tv? In 2001. Cine era premier atunci, bă, gunoiule? Intreabă-l, bă, pe Păunescu si o să-ti explice. Că, pe urmă, ati trecut la mâncat frunză in Grădina Carpatilor, asta e o altă chestie. Asa se intâmplă cu viermii de mătase…

De patru ani (cinci ani – n.b.) mă jignesti in fiecare seară, bă, jigodie. Mă acuzi că am furat. Ce-am furat, bă? I-am furat bideul lu’ maică-ta? I-am furat afisele electorale lu’ taică-tu? Să fie sănătosi, că nu am nimic cu ei desi puteau să nu te scoată din incubator. Sigur, nu aveau de unde să stie unde o să ajungi. Bă, gunoiule, am creat peste 20 de muzee, am donat sute de hărti vechi statului si am creat cel mai mare muzeu de genul asta din Europa. Ai fost să-l vezi, bă, jigodie? Nu trebuie să-ti cumperi bilet pentru Burkina Faso ca să ajungi acolo. Chiar nu stii nimic din ce-am făcut pentru tara asta, bă, gunoiule? Dacă poti să mergi să faci turism in toată lumea, asta mi se datorează si mie, redus mintal ce esti. Sigur că am si gresit. Am avut lângă mine tot felul de lichele, ca tine, care nu si-au văzut decât interesul lor.

Am tăcut timp de patru ani (cinci ani – n.b.) si am asteptat să-ti vină mintea la cap (de p…). Tu insă ai ajuns să spui că vrei să joci pe mormântul meu, să iei in batjocură gestul meu de revoltă de acum trei (patru – n.b.) ani, să faci diverse insinuări sexuale? Cu ce drept, bă, gunoiule? Pentru că CNA -ul este plecat cu pluta prin lume si membrii săi nu mai au timp să se uite la televizor? De asta a ajuns tara asta in situatia in care este. Din vina unor nemernici ca tine. Care se hrănesc, precum hienele, din stârvuri.

De fapt, mi-e milă de tine. Trăiesti intr-o hazna si te hrănesti de acolo. Ai fi vrut să beau o cafea cu tine. Cum as putea să fac lucrul asta, bă, gunoiule, când tu nu m-ai atacat doar pe mine ci i-ai jignit si pe copiii mei sau pe sotia mea. Chiar nu ai inteles de ce a fost condamnat medicul Brădisteanu, bă, nemernicule?“, a scris Adrian Năstase.