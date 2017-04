UPDATE A doua zi de Congres ALDE. Tăriceanu: „La începutul anului 2017 am asistat la o încercare eşuată de lovitură de stat. Să ieşim din zodia cătuşelor!“

Adevărul transmite livetext Congresul ALDE.

UPDATE Urmează adoptarea rezoluţiilor politice, economice şi sociale.

UPDATE Călin Popescu Tăriceanu: Acest moment marchează încheierea unui ciclu politic. Acum aproape doi ani, când am pus bazele ALDE, începuse deja febra cătuşelor. Drepturile şi libertăţile erau considerate un lux de mulţi oameni politici şi de şefii instituţiilor de forţă, care, în noaptea alegerilor, supervizau rezultatul alegerilor în mod secret. Ca să fii liberal autentic era riscant. La modă erau declaraţiile de dragoste făcute instituţiilor de forţă. Ca să vorbeşti despre protejarea drepturilor cetăţenilor era o dovadă de radicalism politic. În 2015, am decis să formăm ALDE, singurul partid liberal din această ţară. Împreună am luptat pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor. În 2017, e timpul să analizăm si succesele, dar şi nerealizările. Dacă în 2017 şeful SRI vorbeşte despre libertatea şi drepturile cetăţenilor e şi datorită ALDE. Dacă în 2017 avem un nou Cod Fiscal avem un nou Cod Fiscal care a adus creşetere economică e şi datorită ALDE. Dacă în 2017 Parlamentul devine cel mai important for de dezbatere şi decizie e şi datorită parlamentarilro ALDE. Trebuie să vorbim şi de lucruri mai puţin plăcute. În 2015, i-am avut alături pe unii care acum atacă în judecată partidul. Nu sunt mulţi, dar mă doare faptul că Daniel Constantin se află printre ei. Această trădare este pentru mine un episod trist, dar este şi un episod încheiat. Prin votul de azi veţi da semnalul că ALDE închide definitiv capitolul trădării. Am convingerea că ALDE va deveni cel mai important partid de centru dreapta din România şi că va surclasa PNL la următorul ciclu electoral. A fi liberal în PNL a devenit o crimă pedepsită cu izolare. În comunism, aveam un binom: Ceauşescu şi Lenuţa. În 2015, am avut un alt binom: pe Coldea şi pe Codruţa. O serie de instituţii care trebuia să combată corupţia au fost chiar ele cuprinse de acest flagel: corupţia de putere. "Statul suntem noi" nu trebuie să fie o mâna de oameni care decid la şpriţ rezultatul alegerilor. Vreau să avem oameni care să aibă libertatea şi curajul care să exercite încrederea acordată de cetăţeni. La începutul anului 2017 am asista la o încercare eşuată de lovitură de stat, după eşecul guvernului tehnocrat. România trebuie să iasă din zodia cătuşelor, din zona abuzului de putere. Trebuie să ne concentrăm pe viitorul ţării. ALDE va susţine eliminarea venitului minim garantat pentru cei care pot munci, dar nu vor să o facă. Suntem statul cu cele mai multe microfoane pe cap de locuitor. Dar nu sunt microfoanele de la Vocea României, ci sunt microfoanele instituţiilor de forţă. Am văzut cu stupoare mulţi tineri susţinândn binomul Coldea şi Codruţa. Spre deosebire de tinerii de la începeutul anilor 90, ei nu au trăit experienţa traumatizantă a comunsimului.

UPDATE Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a transmis un mesaj video de "prietenie şi respect".

UPDATE Emil Constantinescu: "Libertatea, adevărul, dreptatea, credinţa şi celelalte valori universale devin o forţă doar atunci când sunt respectate şi promovate de oameni adevăraţi. Dacă vocea acestor oameni nu se mai aude, societăţile decad în mizerie morală. Există o speranţă? Da, dacă ne hotărâm să ne întoarcem la cultura politică a libertăţii. Cum? Amintindu-ne ce ne spune Biblia: la început a fost cuvântul. Dintre dvs, se vor alege viitorii demnitari, iar demnitarul este cel care s-a dedicat toată viaţă intereselor naţiunii şi ale societăţii, nu are timp liber, aşa cum spunea un fost preşedinte. Mă bucur că în această sală văd figuri cunoscute, alături de care, în urmă cu 30 de ani, am înceut lupta pentru democraţie. Dar cred că unii dintre dvs nu mă cunosc, pentru că în 2004 am rupt orice legătură cu politica românească. De ce? Pentru că în acel moment structurile securisto-comunsite împotriva cărora am lupta au hotărât că este mai bine pentru ele să lucreze în numele dreptei. Iar un partid de stânga (PD) s-a transformat în câteva minute într-un partid de dreapta, pentru a termina definitiv această ideologie în România. Acest partid era condus de un om care a slujit Securitatea. Această persoană a devenit apoi preşedintele României. Aşa a părut Securitatea de dreapta: servicile secrete şi instituţiile de forţă. Putem să întrerupem acest curs nefericit? Da, dacă vom continua să nu mergem cu spatele spre viitor. Unul dintre oamenii cu viziune din România se află aici. Au existat câteva persoane care au reuşit, imediat după 1989, să aducă spiritul liberal în România. Unul dintre ei a fost Călin Popescu Tăriceanu. De fiecare dată în tulburările PNL, Călin Popescu Tăriceanu a fost de partea bună, a fost acolo unde trebuia", a spus Emil Constantinescu.

UPDATE Congresul ALDE a început cu stângul: imnul naţional s-a întrerupt la jumătate.

UPDATE Cu o întârziere de 45 de minute, Congresul ALDE începe.

UPDATE Liderii ALDE îşi fac apariţia: Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu, Varujan Vosganian, Daniel Chiţoiu, Graţiela Gavrilescu, Remus Borza şi Daniel Barbu sunt solictaţi la poze. Acceptă, apoi urcă la prezidiu.

UPDATE La Congresul ALDE asistă şi fostul preşedinte Emil Constantinescu. În schimb, nu este prezent nimeni din partea PSD.

UPDATE Până începe şedinţa, pe un ecran rulează imagini cu Călin Popescu Tăriceanu vizitând fabrici, uzine şi pieţe din întreaga ţară.

UPDATE Congresul era programat să înceapă la ora 10.00, dar lumea abia acum se strâng în sală. "Aseară s-a cefuit la un hotel din Capitală", povestea un delegat ALDE.

Peste 1.000 de delegaţi din toată ţara vor alege sâmbătă, la Parlament, noul preşedinte al ALDE. Nu va fi nicio surpriză, în condiţiile în care Călin Popescu Tăriceanu este singurul candidat. Daniel Constantin nici nu a venit la Congres, pe motiv că nu vrea să gireze, prin simpla sa prezenţă, "un abuz de putere". Daniel Constantin, care mai controlează doar o mână de parlamentari - absenţi şi ei - , aşteaptă ca instanţa să-i dea dreptate şi să anuleze alegerile de sâmbătă, pe motiv că Tăriceanu a convocat Congresul în mod nestatutar. În orice caz, tabără lui Daniel Constantin nu va mai exista decât scriptic în ALDE, întrucât noua conducere va fi formată numai din oamnenii fideli lui Tăriceanu.

Vineri, în prima zi de Congres, Călin Popescu Tăriceanu le-a spus celor din sală că ALDE e a treia forţă politică. „Din 2014 au trecut doi ani şi jumătate cu aproximaţie şi a trebuit să trecem prin două examene severe, mă refer la alegerile locale. Mulţi au avut dubii că vom trece aceste examen şi totuşi am reuşit. A urmat al doilea examen la fel de greu, poate mai greu, cu un pariu pe care mulţi nu aveau curajul să-l facă şi anume că ALDE va intra în Parlament. Am reuşit şi acest al doilea examen foarte sever şi după alegerile care au avut loc anul trecut am obţinut al treilea rezultat pe scena politică, lucru care nu este puţin pentru un partid care la vremea respectivă avea practic un an jumate vechime”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

Potrivit rezultatelor finale prezentate de Biroul Electoral Central, ALDE s-a situat pe locul cinci, după PSD, PNL, USR şi UDMR, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat.