Ţuţuianu: Din câte ştiu, alte ţări nu interzic acoperiţii din presă. Walt Disney a lucrat pentru CIA

„Asta e o chestiune extrem de delicată cu ofiţerii acoperiţi şi nu cred că este la îndemâna prea multor oameni nicăieri, în orice sistem de securitate naţională. Pe cadrul legislativ actual, CSM de exemplu şi CSAT au atribuţii în ce îi priveşte pe judecători, procurori şi personalul de la instanţe. Şi atunci problema e mai degrabă acolo decât la Comisia SRI”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Senatorul PSD a mai spus, referitor la acoperiţii din presă, că urmează să aibă o discuţie cu reprezentanţii organizaţiei neguvernamentale Active Watch în vederea organizării unei dezbaterii pe această temă.

„Pe tema celor din presă, am luat în discuţie azi o scrisoare făcută de Active Watch în care ne cerea să organizăm noi o dezbatere. Voi avea săptămâna viitoare, marţi, o discuţie cu reprezentanţii acestui ONG, eu cu domnul secretar Verestoy, şi consider că lucrurile trebuie să stea – am luat noi decizia - un pic altfel. Nu avem de exemplu ca atribut în hotărârea Parlamentului numărul 30 să organizăm noi dezbateri. În schimb, am putea să participăm la dezbateri pe care să le organizeze Active Watch cu dumneavoastră, cu organisme de presă care doresc să se implice într-o asemenea dezbatere şi să participăm şi noi”, a explicat preşedintele Comisiei de control al SRI.

Adrian Ţuţuianu a susţinut că „finalitatea este că am putea să ajungem la concluzia să stabilim prin lege o asemenea interdicţie”.

„Vedem dacă există pe undeva în dreptul comparat un asemenea tip de interdicţie. Din câte ştiu eu, nu. Dacă vreţi, istoric, aşa, vă pot da un exemplu: Walt Disney la un moment dat a fost unul dintre cei care lucrau cu CIA”, a conchis social-democratul.

În 3 februarie, Adrian Ţuţuianu declara că, în următoarele două luni, va organiza o dezbatere publică despre ”prezenţa sau nu în presă a acoperiţilor”, în urma sesizării făcute de ActiveWatch.

”Am primit sesizări de la ActiveWatch şi alte asociaţii pe două teme care sunt cunoscute deja public .O sesizare priveşte accesarea de către SRI a unor fonduri europene şi cea de-a doua solicitare, de la aceleaşi fundaţii, legat de prezenţa sau nu în presă a acoperiţilor. Ni s-a solicitat să facem şi o dezbetere publică pe acest subiect şi vă asigur că tot în următoarele două luni de zile vom stabili când facem această dezbatere publică, în ce format. Evident că dumneavoastră, individual sau prin structurile profesionale, veţi fi parte a acestei dezbateri”, spunea Ţuţuianu.