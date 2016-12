Şedinţă decisivă la PSD: Va face Dragnea o altă nominalizare de premier sau va forţa suspendarea lui Iohannis? Ce spun social-democraţii

Comitetul Executiv Naţional al PSD (CExN), forul de conducere al partidului care îi cuprinde pe vicepreşedinţi şi pe liderii de filiale, a fost convocat de liderul PSD Liviu Dragnea pentru a decide strategia partidului, după refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Sevil Shhaidehh în funcţia de premier.

Cu acest prilej, fostul premier Victor Ponta a încercat să tulbure apele înainte de şedinţa de astăzi, îndemnând, mai degrabă, către suspendarea lui Iohannis. „14 Octombrie 2009 - Băsescu refuză să îl desemneze pe Klaus Iohannis că Prim Ministru ( deşi era susţinut de majoritatea parlamentară )! A rămas Guvernul demis Boc ( că Ciolos acum)! Şi-a dorit să aibă guvern PDL ( cum vrea acum Iohannis guvern PNL). E clar ce model politic are Klaus Iohannis ?!?! 2010-2012 a urmat Guvernarea Emil Boc- dacă doriţi să retrăim acei ani atunci să nu facem nimic.... Iohannis 2016 = Băsescu 2009 ! Dar românii?!?! România ?? “, a reacţionat Ponta. Fostul premier nu face parte din conducerea PSD, însă mai are câţiva apropiaţi din fosta guvernare PSD.

Cu toate astea, Liviu Dragena se bucură în continuare de foarte mare autoritate în partid, chiar dacă nominalizarea lui Sevil Shhaideh, respinsă de Iohannis, a făcut-o fără consultarea colegilor săi. „Nu sunt nemulţumiri în partid. Acestea sunt discuţii de presă. Nimeni nu i-a contestat autoritatea lui Dragnea“, ne-a declarat un preşedinte de organizaţie judeţeană.

Olguţa Vasilescu susţine că ar regreta dacă Shhaideh nu va ajunge la Palatul Victoria. „Dincolo de orice considerente de ordin politic, religios şi mai ştiu eu ce frustrări ale cuiva, Sevil Shhaideh este o persoană cum rar întâlneşti: cu bun simţ, profesionistă, muncitoare, fără orgoliul de a-şi scrie numele pe piatră, care nu s-a implicat în toată viaţa ei în vreun scandal“, a spus Olguţa Vasilescu, deputat şi vicepreşedinte PSD. Dragnea nu le-a spus încă ce decizie va lua, însă un vicepreşedinte PSD nu crede că se va ajunge la suspendare, iar PSD „va face o altă nominalizare“.

Suspendare „nu este o decizie uşoară“

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu exclude posibilitatea declanşării procedurii de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis ca urmare a refuzului de a o desemna pe Sevil Shhaideh în funcţia de premier. „Este o avalanşă de mesaje pe care le-am primit de la oameni care se simt jigniţi şi care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie foarte uşoară. Am vorbit cu colegii mei de partid şi mâine o să trebuiască să luăm o decizie. Vreau să cumpănesc foarte bine. Dacă în urma acestei analize vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare“, a avertizat Dragnea.

Ameninţările cu suspendarea ale lui Dragnea au la bază decizia lui Iohannis de o respinge pe Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. „Săptămâna trecută, când am avut consultări, PSD şi ALDE mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. Solicit coaliţiei PSD ALDE să facă altă propunere“, a fost anunţul lui Iohannis care a generat un conflict între Preşedinţie şi Coaliţia PSD-ALDE.

Liderii PSD şi ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, l-au somat pe Iohannis să iasă public şi să explice argumentele care au stat la baza deciziei sale, altfel iau în calcul suspendarea preşedintelui. Această poziţie a fost decisă de Dragnea împreună cu partidul, cu care a avut o întâlnire la Palatul Parlamentului, potrivit unor surse din PSD. Social-democraţii aşteaptă o explicaţie din partea lui Iohannis până miercuri, când vor anunţa dacă demarează procedura de demitere a lui Iohannis din funcţia de preşedinte sau vor face o nouă nominalizare de premier, aşa cum le-a cerut şeful statului. Preşedintele PSD Liviu Dragnea are deja o condamnare penală în dosarul „Referendumului“ de demitere a fostului preşedinte Traian Băsescu, fapt ce l-a împiedicat să se autopropună pentru funcţia de premier.