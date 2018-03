VIDEO Vlad Cosma, audiat ca martor într-un dosar în care Sebastian Ghiţă este inculpat

Vlad Cosma a depus mărturie luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă este acuzat de corupţie şi şantaj, alături de foşti şefi din poliţie şi parchete din Prahova.

Următorul termen în acest dosar a fost stabilit pentru 20 aprilie.

Acesta a comunicat instanţei că acceptă să renunţe la calitatea de martor protejatat pe care a avut-o în acest dosar.

"Statutul de martor protejat mi-a fost impus de procurorul Mircea Negulescu fără ca eu să solicit acest lucru. Nu mă refer la cererea prin care am solicitat acest statut, care reprezenta o formalitate dictată de Negulescu. Dânsul ne spunea ce să facem. Solicitarea acestui statut a fost impusă. Eu am două calităţi în dosar: două identităţi protejate şi cea reală. Nu mai ştiu cu ce nume am semnat, pentru că în ultimii doi ani am avut foarte multe. Ce scrie în declaraţii erau lucruri de care eu nu aveam cunoştinţă. Nu am vrut să semnez minciuni cu numele meu real", a explicat fostul deputat.

Mărturia acestuia a constat în principal în a le povesti judecătorilor despre modul în care procurorii DNA Ploieşti ar fi pregătit dosarele pe baza unor declaraţii şi denunţuri ce nu ar fi fost reale.

Despre cum i-a înregistrat pe procurorii DNA Ploieşti

La finalul declaraţiilor judecătorii au vrut să afle de la fostul deputat PSD modul în care acesta a reuşit să-i înregistreze pe procurorii DNA, mai ales în contextul în care Vlad Cosma s-a oferit să probeze în faţa acestora declaraţiile pe care le-a făcut prin intermediul unei presupuse înregistrări.

Vlad Cosma a declarat că „şi-a confecţionat singur dispozitivele de înregistrare”, adăugând că, în virtutea faptului că este economist este şi un pasionat de IT, câştigând şi un concurs internaţional în acest domeniu.

Acesta a povestit instanţei că ceea ce l-a determinat să facă aceste înregistrări a fost „modul de lucru al procurorilor de la DNA Ploieşti, o practică pe care o văzusem asupra mea şi pe care am sperat să pot să-l demonstrez într-o zi”.

„Negulescu avea un suflet negru", a menţionat Vlad Cosma, care a adăugat că despre „procurorul Tudose, Negulescu zicea că speră să îl găsească spânzurat de un pom în pădure la Pauleşti”.

La finalul depoziţiei acesta a declarat instanţei că „mai are un regret...”, moment în care preşedintele completului de judecători Marcela Cobzariu, l-a întrebat dacă „doreşte să fie consemnat sau este aşa doar un aspect..” (Cosma are calitatea de martor îna cest dosar). Instanţa a consemnat regretul lui Vlad Cosma „că deşi cunoştea aceste astecte din anul 2015-2016 nu le-a dezvăluit mai devreme”.

Ce a declarat Vlad Cosma

Acesta a declarat că în luna noiembrie 2015, a fost chemat la DNA Ploieşti, împreună cu sora lui, de către procurorul Mircea Negulescu, iar la întâlnire a asistat şi şeful acestuia, Lucian Onea. "De faţă cu mine, i s-a cerut surorii mele să facă un denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă şi Liviu Tudose. Pentru că era notar şi cei doi erau clienţii ei. Sigur ştia ceva despre ei, au susţinut cei doi procurori. Sora mea a refuzat. Ei au spus că i se poate conferi identitatea de martor protejat. A fost ameninţată. I s-a spus că, dacă refuză, va fi inculpată, ceea ce s-a întâmplat în doar două săptămâni. Pentru că sora mea a refuzat, am fost chemat doar eu, în decembrie 2015, de către cei doi procurori. În acelaşi timp, la sediul DNA se aflau Mircea Păvăleanu şi Răzvan Alexe. Am asistat la negociere. I se cerea lui Păvăleanu să susţină un denunţ. Ulterior în 2016, am fost chemat cu tatăl meu de către cei doi procurori. Sora mea deja fusese trimisă în judecată şi era o situaţie tensionată. I s-a cerut tatălui meu să facă un denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă, Viorel Dosaru sau Liviu Tudose. Tata a refuzat. Tatălui meu i s-a spus clar că, dacă va refuza, vor exista repercusiuni împotriva lui. Pentru a ieşi din situaţie, am cerut un timp de gândire ca să ne lase să plecăm şi să vedem ce se poate face. Mi s-a spus să mă gândesc la tatăl meu, că are o vârstă şi că probabil va muri în puşcărie. Am mai primit telefoane de la Negulescu să mă întrebe dacă m-am răzgândit, dacă tata s-a răzgândit, mi-a spus că Onea aşteaptă răspuns, că este nervos. Vă spun asta pentru că jucau două roluri, unu era poliţistul bun, celătalt... Apoi, în februarie 2016 am fost chemat singur la DNA Ploieşti unde era o altă persoană (a cărui identitate nu ştiu dacă am voie să o dezvălui aici) care a dat o declaraţie cu nume real şi una cu identitate protejată. A venit rândul meu să dau o declaraţie cu identitate protejată, în sensul în care trebuia să susţin exact ceea ce a declarat această primă persoană. Menţinez că, potrivit instanţei, nu aş fi avut voie să iau legătura cu această persoană, să-i aud declaraţia, însă cu toate acestea eram obligat să stau în prezenţa acesteia la presiunile procurorului Negulescu”. Fostul deputat PSD a povestit şi faptul că cei doi procurori DNA se amuzau în momentul în care se cerea testarea cu poligraful a martorilor, aceştia trimitându-i pe martori la IPJ Buzău, „de unde obţineau întotdeauna rezultatul dorit de procurori”.

Istoricul dosarului