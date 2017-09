Vicepremierul Sevil Shhaideh, la ieşire din DNA:  „Am calitate de suspect, mai multe nu vă pot declara”

Anunţul a fost făcut chiar de vicepremierul Guvernului la ieşirea de la DNA. „Am calitate de suspect, mai multe nu vă pot declara. În acest moment, mi s-a adus la cunoştinţă această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am, să pot să analizez împreună cu avocatul documentele şi pentru ce sunt acuzată”, a spus vicepremierul. Vicepremierul nu a răspuns la întrebarea jurnaliştilor dacă îşi va da demisia după ce a fost pusă sub acuzare în acest dosar.

La sosire ea a fost nevoită să stea la coadă pentru a-şi prezenta documentele necesare accesului în sediul DNA.

Sevil Shhaideh este vicepremier şi ministru al Dezvoltarii în guvernul Mihai Tudose. A fost ministru al Dezvoltarii şi în guvernul Sorin Grindeanu, după ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să accepte desemnarea sa ca premier în urma propunerii făcute de coaliţia PSD-ALDE. Shhaideh a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării în guvernul Victor Ponta, în perioada 2012 - 2015. Anterior a lucrat la Consiliul Judeţean Constanţa ca director general al Direcţiei de Proiecte (2007 - 2012).

Cazul „Belina”

Procurorii anticorupţie i-au mai audiat în ultimele zile pe foştii premieri Victor Ponta şi Sorin Grindeanu, pe senatorul Robert Cazanciuc şi pe preşedintele PNL, Ludovic Orban. Niciunul din aceştia nu au vrut să dea detalii despre dosarul în care a fost audiat. Mai puţin Victor Ponta. Fostul premier a recunoscut luni, la TVR, că a fost chemat la DNA în legătură cu trecerea lacului Belina, printr-o hotărâre de Guvern, în proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman. Apoi, lacul a ajuns în proprietatea Tel Drum, firmă controlată din umbră tot de Liviu Dragnea, potrivit presei. Ponta spune că doar s-a apărat în faţa procurorilor, fără a face vreun denunţ împotriva liderului PSD, deşi cei doi politiceni sunt la cuţite.



„Am fost întrebat despre ceea ce făceam eu ca premier. M-a întrebat de o hotărâre de Guvern din 2013. Are legătură cu lacul (Belina - n.r) Bănuiam că o să fiu chemat să mă întrebe de ce am semnat pentru acel lac. Eu am semnat ca acel lac să meargă la Consiliul Judeţean. Atât. Nu a venit Dragnea la mine: «dă şi mie lacul ăla pentru Teleorman». Nici nu am citit nota de fundamentare făcută de MDRAP. În 2017 am aflat că a ajuns la Tel Drum acel lac, eu habar nu aveam. Eu am fost să mă apăr pe mine. Nu am făcut denunţ. Eu nu am făcut plângere niciodată împotriva cuiva.”, a spus Ponta la TVR 1.

Ancheta DNA

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Adrian Ionuţ Gâdea (41 de ani), a fost pus în luna iulie sub acuzare de procurorii DNA pentru abuz în serviciu într-o anchetă legată de modul în care insula Belina şi braţul Pavel al fluviului Dunărea au fost concesionate către firma Tel Drum. Este vorba de o suprafaţă totală de 80 de hectare. Potrivit DNA, faptele ar fi fost făcute în perioada în care Gâdea ocupa funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman (2012-2016).



Ulterior, Gâdea a fost ales deputat de Teleorman, dar a demisionat din funcţie după ce i s-a propus să ocupe funcţia de secretar de stat în ministerul condus de Sevil Shhaideh. Practic, Adrian Gâdea este unul dintre oamenii de încredere ai liderului PSD, Liviu Dragnea, care la rândul lui a fost la conducerea şefia CJ Teleorman în perioada 2000-2012. Potrivit presei, în spatele firmei Tel Drum, controlată prin intermediul acţiunilor la purtător, s-ar afla Liviu Dragnea şi apropiaţi ai acestuia.

ALTE ACUZAŢII

În dosarul în care Gâdea a fost pus sub acuzare, procurorii DNA au început urmărirea penală şi împotriva lui Nela Dorica Iordan, inspector în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din CJ Teleorman, pentru abuz în serviciu, dar şi faţă de Mircea Dumitrescu, administrator public al judeţului Teleorman, pentru complicitate la abuz în serviciu. Şi Mircea Dumitrescu este unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea, fiul acestuia, Dan Dumitrescu, fiind numit secretar de stat în Ministerul Sănătăţii în Guvernul Sorin Grindeanu.

CONCESIUNE PE 10 ANI

Practic, procurorii DNA susţin că, în luna ianuarie 2014, „suspectul Gâdea Adrian Ionuţ, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu a îndeplinit acte prevăzute în dispoziţiile legislaţiei primare, fapt ce a dus la încheierea cu o societate comercială şi o altă persoană a trei contracte de închiriere având ca obiect părţi din insula Belina şi braţul Pavel al fluviului Dunărea, în suprafaţă totală de 80 hectare”.



Aceste contracte au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani (la preţuri de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/lună şi 3.988 lei/lună, toate fără TVA), fără organizarea unei licitaţii şi fără iniţierea şi parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de consiliu judeţean, mai acuză procurorii.



„Scopul acestora era darea suprafeţelor respective în folosinţa temporară a locatarului pentru creşterea peştelui în regim natural, fără furajare, pentru pescuit sportiv şi agrement, interzicându-se desfăşurarea oricăror altor activităţi. Contractele respective au făcut obiectul controlului financiar preventiv, viza fiind acordată în aceeaşi zi, 16 ianuarie 2014, de către Nela Dorica Iordan în condiţiile în care aceasta cunoştea modalitatea de încheiere a acelor documente”, arată DNA.



„Prin aceste demersuri a fost cauzată o vătămare a intereselor publice, legitime ale CJ Teleorman, totodată, fiind obţinut un folos necuvenit de către beneficiarii contractelor, reprezentat de dobândirea imobilelor respective”, conchid anchetatorii.

PONTA A TRECUT TERENURILE ÎN ADMINISTRAŢIA CJ TELEORMAN

Insula Belina este locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea, potrivit unui articol publicat de Hotnews. Aici au fost facute pozele cu Liviu Dragnea şi fostul premier al României, Sorin Grindeanu. Tel Drum avea în această zonă suprafeţe de teren închiriate încă din 2011. În cazul insulei Belina şi al braţului Pavel, acestea au fost în administraţia Apelor Române până în noiembrie 2013. Atunci, guvernul condus de Victor Ponta a trecut terenurile în administraţia CJ Teleorman.



Guvernul şi-a motivat transferul prin dorinţa CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin construcţia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, dar şi a unei tabere cu plajă. HG 943/2013 era semnată de Victor Ponta (prim-ministru) si contrasemnată, între alţii, şi de vicepremierul Liviu Dragnea. Au mai contrasemnat Rovana Plumb, pe atunci ministrul Mediului, şi Lucia Varga, ministru delegat pentru Ape, păduri şi piscicultură. Zona de agrement, cu hotel şi bazine de înot, n-a mai apărut, în schimb, Tel Drum a ridicat câteva construcţii cu circuit închis, unde uneori se duc Liviu Dragnea şi invitaţii săi la pescuit.

LA FIRMA FIULUI LIDERULUI PSD

În luna martie 2014, consilierii judeţeni din Teleorman au semnat una dintre cele mai ciudate hotărâri date de un Consiliu de judeţ. Ei au aprobat o hotărâre prin care Tel Drum putea să concesioneze mai departe contractul cu CJ Teleorman, pentru insula Belina şi braţul Pavel, către o altă firma, fără a i se preciza numele. „Ni s-a spus că este o firmă din Piteşti care vrea să facă investiţii în zonă. Am cerut numele societăţii, nu mi s-a dat”, declara Florin Neagu, fost consilier judeţean.



Pe 9 iunie 2017, Consiliul Judeţean Teleorman le-a răspuns reporterilor Hotnews cine era firma către care concesiona insula Belina şi braţul Pavel de la Tel Drum. Este vorba de Trident 51 SRL, care îl avea ca acţionar majoritar cu 90% pe Ştefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea. Însă, la data încheierii contractului de concesiune cu Tel Drum, 8 aprilie 2014, fiul lui Dragnea nu figura încă acţionar în Trident 51 SRL, acesta devenind acţionar majoritar abia în martie 2017.



Iar pe 1 februarie 2017, atunci când izbucneau protestele publice împotriva OUG 13/2017, Trident 51 SRL a notificat CJ Teleorman că încetează contractul de cesiune cu Tel Drum. În consecinţă, Tel Drum a redevenit administrator al domeniului.

Cine este în spatele Tel Drum?

În acest moment, la DNA mai este o anchetă în care apare numele societăţii Tel Drum. În acest caz, Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, a fost audiată la DNA, în calitate de martor. Dosarul a fost deschis după ce Rise Project a publicat săptămâna trecută un raport atribuit Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), serviciu secret al Ministerului de Interne, intitulat „Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman”. Acesta descrie o „reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie în judeţ”, prin care liderul PSD, Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale. În acest document, politicianul este prezentat drept „deţinătorul majoritar al acţiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”.



Din 2004, Tel Drum nu are acţiuni nominative, nu are acţionari persoane fizice, juridice sau tip listă şi toate cele aproape un milion de acţiuni sunt „la purtător”. Neavând un titular, pachetul de acţiuni poate fi asumat, la nevoie, de oricine îl are asupra sa. Imediat după publicarea raportului, DGPI a susţinut că „presupusul document secret” nu îi aparţine şi „respinge categoric orice încercare de a implica unitatea în dispute de natură politică”. „Nu am nicio acţiune la purtător la nicio societate. (...) Nu poate să existe în România cineva care să aibă acţiuni de care instituţiile statului să nu ştie, iar eu nu am acţiuni la purtător", a spus şi Liviu Dragnea, în luna iulie.