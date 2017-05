Unde a zburat „Vrăbi“ pe banii Spitalului Malaxa. Extravaganţele directorului Secureanu pe şpăgile luate de la clienţii spitalului

„Florin-Adrian Secureanu m-a rugat să îi fac şi lui o ţinută mai deosebită pentru a vedea talentul meu, lucru pe care l-am acceptat. Astfel i-am creat un costum dintr-un

brocart, costum cu care a şi fost fotografiat la gala de la Londra, din noiembrie 2016”, spunea, într-o declaraţie da martor dată la DNA, designerul vestimentar Emil Constantin.





Fostul manager de la Spitalul Malaxa din Capitală, Florin-Adrian Secureanu, a ajuns celebru pentru acest costum auriu după ce l-a îmbrăcat la o ceremonie la Londra la care a participat împreună cu iubita lui, Cristina Chiriac, alintată „Vrăbi”.





Evenimentul a avut loc la International Quality Crown Award, pe 20 noiembrie 2016, într-o sală din Tower Hotel, iar conform jurnaliştilor de „Gazeta Sporturilor”. Secureanu ar fi plătit 6.000 de euro pentru premii ridicate în numele Spitalului Malaxa. La această ceremonie, „Vrăbi” s-a prezentat ca fiind primarul Capitalei şi a ridicat un trofeu în numele Gabriele Firea. Deplasarea şi cheltuielile la acest eveniment ar fi fost făcute prin şpagă şi ar fi costat 7.000 de euro.





Cu designerul la Viena





De altfel, designerul Emil Constantin a povestit la DNA cum a văzut Viena pe banii lui Secureanu. „În anul 2016, Florin-Adrian Secureanu m-a întrebat dacă vreau să vin cu el la Viena la o prezentare de ii româneşti, eu fiind de acord. Astfel în perioada 19-21 iunie 2016, împreună cu Florin-Adrian Secureanu şi Cristina Chiriac am mers la Viena unde am fost surprins să văd că acea prezentare de ii româneşti s-a făcut la Ambasada României de la Viena. Precizez că la această deplasare am fost la propunerea lui Florin-Adrian Secureanu, iar eu nu am plătit nimic, el ocupându-se de tot. Am zburat de la Bucureşti la Viena cu compania Tarom, iar cazarea a fost la Hotel Marriott şi nu ştiu ce servicii au fost incluse alături de cazare”, a precizat designerul.





Detaliile apar în dosarul în care Secureanu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru delapidare şi luare de mită. Prejudiciul adus spitalului: 9,1 milioane de lei. Cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti. În cazul acuzaţiei de luare de mită, managerul de la Malaxa este acuzat că a cerut şi primit şpagă de la firma Noventis International 754 prestaţii de servicii de turism (cazare, masa, bilete de avion, etc.) în valoare totală de 1,2 milioane de lei.





Noventis a avut calitatea de furnizor al Spitalului Malaxa de consumabile medicale (perfuzoare, seringi, seturi de chirurgie, halate, mănuşi, vacutainere, tensiometre, ş.a.), dar şi de prestări servicii. În perioada aprilie 2009- noiembrie 2016, Noventis a încasat de la Malaxa suma de 12,5 milioane de lei, potrivit dosarului aflat la Tribunalul Bucureşti





Cum se „decontau” vacanţele





De aceste pachete turistice a beneficiat în cea mai mare parte Secureanu, dar şi apropiaţi ai săi, cum ar fi designerul vestimentar, prieteni, membri de familie, medici şi alţi angajaţi de la Malaxa. Practic, Secureanu sau apropiaţii acestuia făceau rezervări la firma de turism Marshal Turism, iar nota de plată era facturată către Noventis care achita totul. Directorul societăţii, Mihai Mesner, este judecat pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.





„Mesner Mihai plăteşte prin intermediul Noventis toate concediile efectuate de managerul spitalului, cel puţin din perioada 2011-2012 de când am aflat eu acest lucru. Deplasările au fost efectuate toate prin aceeaşi agenţie de turism, Marshal Turism, atât în străinătate, cât şi în ţară, şi erau destul de numeroase. Doar anul acesta (2016) au fost trei deplasări în ţară, respectiv două la Arad, una la Rămnicu Vâlcea şi una la Londra. Numai pentru deplasarea la Londra, Noventis a plătit peste 7.000 euro”, a declarat la DNA, Traian Nica, finul lui Secureanu. Acesta era angajat ca specialist IT la Malaxa şi a recunoscut totul a DNA. Nica este judecat pentru complicitate la delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.





Traian Nica a mai arătat în faţa procurorilor că managerul de la Malaxa, sau prietena lui, Cristina Chiriac mergeau la agenţia de turism unde îşi rezervau sejurul, însă solicita ca factura să fie făcută Noventis. „În fapt, tot ce a însemnat costuri privind servicii hoteliere, bilete de avion, închirieri de maşini, erau achitate de Noventis SRL”, a precizat martorul.





„Vrăbi“: „Nu am plătit eu“





Iubita fostului manager, Cristina Chiriac, a dat şi ea o declaraţie de martor la DNA. „Vrăbi” a spus că în perioada 2011-2016 a făcut mai multe deplasări în ţară şi străinătate, împreună cu Secureanu.

Printre destinaţiile de care a beneficiat a menţionat: Roma, Geneva, Bruxelles, Viena, Lisabona, Grecia, Milano, Veneţia, Paris, Londra, Chişinău, Bologna, Moscova, precum şi diverse oraşe din România.





Cristina Chiriac a explicat că în vacanţe mergea doar cu Secureanu şi copii acestuia, dar la celelalte evenimente (congrese şi conferinţe) mergeau şi alţi prieteni ai lor. „Vrăbi” a spus că nu ştie cine efectua plata pentru toate aceste deplasări, fiind convinsă că o achita iubitul ei.

Potrivit dosarului de la Tribunalul Bucureşti, printre cei care au beneficiat de serviciile gratuite de transport primite şpagă de Secureanu sunt: un translator de limbă italiană care-l însoţea la diverse congrese, un consilier parlamentar, cavaleri ai Ordinului de Malta, angajaţi ai Spitalui Malaxa, bona fiului lui Secureanu şi diverşi prieteni ai acestuia.





Sechestru asigurător pe vila fostului manager





Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucureşti, prin reprezentant legal Alexandru Ştefănescu, managerul interimar al instituţiei, s-a constituit parte civilă în acest proces cu suma de 9.144.053 lei, reprezentând prejudiciul cauzat instituţiei sanitare. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au pus sechetru asigurător pe mai mute bunuri imobile, autoturisme şi conturi bancare ale celor trimişi în judecată.





Alături de Secureanu, în acet caz mai sunt trimişi în judecată 4 angajaţi ai Spitalului Malaxa şi 5 afacerişti care au avut afaceri cu unitatea medicală. În cazul lui Secureanu, procurorii DNA au pus sechestru asigurător pe o vilă în sectorul 2 al Capitalei, S+P+2E+M, aflată în faza de construcţie, un apartament de 3 camere (56 de metri pătraţi) în sectorul 2, un apartament de 2 camere (51 de metri pătraţi) în Târgu-Ocna (Bacău), un apartament de 2 camere (46 de metri pătraţi) în Târgovişte (Dâmboviţa), o casă de paiantă în comuna Conţeşti (Dâmboviţa) şi aproximativ 30 de hectare de teren extravilan în comuna Tăureni (Mureş).





Potrivit anchetatorilor, Secureanu a avut o atitudine parţial sinceră, oscilantă, şi a recunoscut săvârşirea faptelor de care este acuzat, „însă fără a oferi detalii cu privire la modalitatea concretă de comitere a acestora”.