The Economist: Încercări alarmante de subminare a democraţiei în România

Unul din primele aspecte subliniate de jurnaliştii săptămânalului britanic este faptul că în ciuda numirii în funcţia de prim-ministru a Vioricăi Dăncilă, Liviu Dragnea rămâne cel ce deţine controlul real.

„Faptul că este prima femeie care conduce guvernul ţării ar fi putut fi un motiv de aplaudat, asta dacă există cineva care crede că ea va îndeplini această funcţie. Puţini cred acest lucru. Imediat ce a fost nominalizată, ea a dispărut în biroul lui Liviu Dragnea, liderul partidului Social-Democrat. Dragnea este cel care ia deciziile. Dacă Viorica Dăncilă se dovedeşte că nu vrea sau că nu poate să facă ceea ce doreşte el, aceasta va fi îndepărtată”.

„Există un singur motiv pentru care Viorica Dăncilă este prim-ministru. O condamnare pentru fraudă electorală îl împiedică pe Dragnea să ocupe el această poziţie. În prezent este judecat pentru abuz în serviciu, iar în noiembrie anul trecut DNA l-a pus sub acuzare pentru „formarea unui grup infracţional” cu scopul de a frauda fonduri europene. Dragnea susţine că este nevinovat, dar dacă este găsit vinovat atunci probabil va ajunge în puşcărie. Asta doar dacă Viorica Dăncilă nu reuşeşte să treacă un pachet de reforme juridice ce ar de-criminaliza anumite categorii de abuz în serviciu şi, conform vocilor din opoziţie, aduce astfel justiţia din România sub control politic”, scrie în continuare The Economist