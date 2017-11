Membru CSM, Evelina Oprina: „Cinci judecători din Consiliu vor să-şi dea demisia”

Declaraţiile Evelinei Oprina au vizează în special votul din CSM privind proiectul de modificare al legilor Justiţiei. „E mult prea mult să spun că am devenit o ţintă vie, am simţit o presiune din partea unor colegi,comportamente intimidante de natură de a-mi crea o anumită stare de inadecvare în cadrul consiliului. În cursul zilei de ieri, CSM a emis un comunicat prin care a decis să facă informări cu privire la ce a apărut în spaţiul public. Acest comunicat vine şi susţine ce eu am afirmat, faptul că în preziua zilei de plen, 28 septembrie, când trebuia să ne pronunţăm pe proiectul lui Tudorel Toader, munca noastră a constat în propuneri şi opinii. Nu s-a dezbătut posibilitatea acordării unui aviz negativ. Asta mi-a conturat credinţa că votul urma să fie favorabil cu opinii, cu o singură excepţie, separării carierelor. Se face referire la minuta comisiei, care consemnează că comisia a analizat propuneri şi opinii sunt în anexa minutei. (...) Am avut o discuţie cu colegii noştri că fiecare a votat potrivit conştiinţei”, a mai spus judecătoarea, potrivit Antena 3.