Martori în dosarul lui Scutaru spun că au dat 50.000 lei unei firme „de partid“ pentru finanţarea campaniei PNL din 2008

Primul martor audiat a fost Gica Holban, soţia fostului deputat liberal Titi Holban, care le-a spus judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) că, în 2008, a achiziţionat 8.000 de geci, tricouri, căciuli, şepci, şorţuri de bucătărie pentru campania electorală a soţului ei.







"Toate erau inscripţionate cu sigla PNL şi cu numele soţului meu. Am ales societatea de la care să cumpăr produsele ţinând cont exclusiv de preţ. (..) Am susţinut numai campania electorală a soţului meu, nu a PNL în general. Eu nu m-am ocupat de campanie, ci doar am finanţat acele produse. Nu am făcut parte din staff-ul de campanie”, a spus Gica Holban.





Aceasta a mai arătat că era administratorul firmei care a cumpărat cele 8.000 de materiale promoţionale şi că la vremea respectivă societatea avea o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro.





„Acum suntem în insolvenţă. Banca ne-a sistat finanţarea în 2014, soţul meu a obţinut un mandat de deputat în 2008”, a precizat soţia lui Titi Holban.





A urmat la audieri Emil Cismaş, fost secretar general adjunct al PNL, care le-a spus judecătorilor că, nemulţumit fiind de prestaţia firmei de consultanţă a partidului, a decis să înfiinţeze propria firmă, pentru a face economii la partid.





"În 2008, eram membru PNL şi secretar general adjunct. Există o firma de consultanţă care se ocupă de campania partidului. Făceam şedinţe cu ei vinerea, iar luni, firma de consultanţă prezenţa ideile noastre conducerii partidului ca şi cum ar fi fost ideile lor. Atunci ne-a venit ideea să facem noi o firmă de consultanţă şi să nu-i mai plătim pe ceilalţi. Munceam foarte mult pe atunci, peste 12 ore pe zi. Dan Motreanu mi-a zis că este obosit şi că se gândeşte să se lase de politică. Aşa a apărut în discuţie George Scutaru, despre care ştiam că are o firma de monitorizare media şi că ştie agenţi economici străini de politică. Scutaru ne-a propus-o pe Ana Maria Schaer şi ea s-a ocupat de hârtiile necesare pentru înfiinţarea firmei, şi au început discuţii cu viitorii clienţi, politicieni pe care să-i ajutăm în campanie”, a arătat Cismaş în declaraţia dată în faţa instanţei.





Judecătorii l-au întrebat pe martor ce ştie despre trei facturi depuse la dosar, însă acesta a arătat că nu-şi aduce aminte de ele ca fiind încasate de firma unde el era acţionar cu 50 de procente.





Judecătorii l-au audiat şi pe omul de afaceri Lucian Lazia, şi martor denunţător în dosar.





"Eram cu directorul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) Nicolae Mărăcine la o recepţie de lucrări la Olteniţa, lucrări de 12 milioane de euro. M-a rugat să dau o suma de bani pentru campania electorală, el participa ca şi candidat la o funcţie de senator. Nu ştiu cine a întocmit factura. Am fost de acord şi mi-a sosit, după ce am primit banii pentru lucrare, mi-a venit pe fax factura. Nu am primit în schimb nimic, deşi am făcut plata. Am vorbit cu Schaer, de la Oradea, la telefon şi am întrebat-o dacă factura de 50.000 de lei primită este de la ea”, a arătat martorul.





A urmat la audiere Dorin Mihai Lazea, fiul omului de afaceri, care le-a spus judecătorilor că tatăl său a plătit 50.000 de lei fără să primească produsele trecute pe factură.





"Era în 2008, în zona Olteniţa, ştiu de la tatăl meu că Nicolae Mărăcine i-a solicitat un ajutor de campanie. Nu s-au primit de către firma noastră materialele promoţionale trecute în factură. Denunţul l-am făcut în 2015. Atunci am aflat de respectiva factură emisă către SC Argos. Am plătit pentru că societatea noastră avea contracte cu ANIF.(...) Am mai depus denunţuri faţă de Apele Române, dar şi alţii. În 2015, am primit o adresa de la DNA în care ni se cereau relaţiile comerciale cu Monitoring Media şi am căutat factura primită de la o sucursală ANIF. Apoi, am mers imediat şi am făcut denunţ”, a arătat martorul.





La finalul audierilor, instanţa a stabilit următorul termen de judecată în acest dosar pentru 16 martie, când vor fi audiaţi alţi patru martori.





În septembrie 2015, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată pe fostul consilier prezidenţial pentru securitate naţională George Adrian Scutaru şi pe fostul deputat PNL Dan Motreanu, pentru spălare de bani. Pentru aceeaşi faptă este judecată şi Ana Maria Schaer, administrator al unei societăţi comerciale.





Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2008, Cristinel Bîgiu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, denunţător în acest dosar, a pretins de la o persoană aproximativ un milion de euro, cu titlu de mită, pentru a-l pune în posesia unor terenuri aflate în municipiul Buzău.





Din suma pretinsă, Bîgiu a primit 700.000 de euro, din care le-a dat lui George Scutaru şi Dan Motreanu sumele de 170.000 de euro, respectiv 250.000 de euro, conform unei înţelegeri anterioare, pentru finanţarea campaniilor electorale din 2008 a candidaţilor PNL la alegerile locale şi parlamentare din acel an, susţin procurorii.





Pentru a ascunde provenienţa acestor sume, Scutaru, Motreanu şi Ana Maria Schaer "au iniţiat un mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespund realităţii, prin care suma de 1.213.085 lei a fost transferată, în mai multe tranşe, din contul societăţii administrate de către aceasta din urmă către o firma care a produs articole de vestimentaţie folosite ca materiale în campania electorală", au mai scris procurorii în rechizitoriu.