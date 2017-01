Martor al incendiului din Bamboo: „S-a fumat peste tot. Sticlele de băutură scumpă erau însoţite de artificii“

Corina Anghel, una dintre persoanele care se aflau în clubul Bamboo în momentul în care a izbucnit incendiul, a povestit pentru Digi 24 că s-a fumat peste tot în interiorul localului şi că sticlele de băutură scumpă erau însoţite de artificii.

„Acolo se fuma şi se fuma peste tot. Chiar la masă la noi fumau şi colegii pe lângă mese. Fiecare sticlă era însoţită de artificii, sticlele de Moet şi sticlele de votcă foarte scumpe sunt mereu însoţite de artificii“, a declarat martora într-o intervenţie la Digi 24, citată de agenţia News.ro

Totuşi, tânăra a precizat că personalul clubului i-a atenţionat pe clienţi să stingă ţigările: „Am fost martoră, un ospătar i-a cerut unui coleg de la masă să stingă ţigara. El s-a întors şi a palmat-o.“

„Era normal ca parterul să ia foc, dar întâi a luat acoperişul foc. Fumul ieşea pe sus, pe la sistemele de aerisire, nicidecum în jos“, a mai afirmat tânăra.

Întrebată câţi oameni erau în club, ea a spus că de ordinul sutelor: „Era arhiplin clubul, iar în primele linii erau sute de oamenii. Noi ceilalţi am încercat să scăpam prin locul de fumat. Locul de fumat înseamnă o cameră mare, tot în interior. O încăpere închisă. De acolo ieşeai în altă curte, pe o terasă, sus. Acolo ne-am blocat noi, am ieşit pe acolo şi am stat două ore până au venit pompierii şi ne-au oferit siguranţă ca să putem ieşi.“

Întrebată dacă a văzut şi alte efecte pirotehnice mai complexe, martora a susţinut că au existat doar artificiile care însoţeau sticlele de băutură. Corina Anghel a precizat că la ora 03.27 a auzit un avertismen că a izbucnit un incendiu.