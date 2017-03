Kovesi: „Graţierea nu trebuie aplicată celor care au comis fapte de corupţie şi nici atunci când prejudiciile cauzate statului nu au fost recuperate”

Întrebată ce părere are despre amendamentul depus de senatorul PSD Şerban Nicolae la proiectul Legii graţierii, Codruţa Kovesi a spus că nu vrea să comenteze amendamentul unui parlamentar, dar poate să spună că, în cazul proiectul privind graţierea, DNA a transmis un punct de vedere la Consiliul Superior al Magistraturii şi îşi însuşeşte în totalitate observaţiile tehnice făcute la acel moment, potrivit News.ro.

„În opina noastră, graţierea nu ar trebui să se aplice celor care au comis fapte de corupţie şi totodată nu ar trebui să se aplice atunci când prejudiciile care au fost cauzate statului nu au fost recuperate”, a mai spus procurorul-şef al DNA, după ce a participat la prezentarea raportului de activitate pe 2016 al Ministerului Public, la care a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.

Întrebată despre acelaşi amendament, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a spus: „Noi am discutat în şedinţa ultimului Plen al CSM acele propuneri asupra cărora ni s-a solicitat un aviz, un punct de vedere. Evident că noi am propus amendamente şi în forma aceea am trimis Comisiei juridice”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că, dacă s-ar graţia faptele de corupţie, s-ar da un semnal total greşit în societate, el spunând că, în acest sens, contează pe ”realismul şi buna credinţă a parlamentarilor”.

Ce a spus Tudorel Toader

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi, despre amendamentul depus de senatorul PSD Şerban Nicolae la proiectul Legii graţierii, că „dacă vorbim riguros”, nu se graţiază corupţii, ci pedepsele pentru faptele de corupţie. Toader a precizat că este exclus să nu se recupereze prejudiciul, iar amendamentul proiectul Legii graţierii este o iniţiativă personală, pe care Şerban Nicolae trebuie să o susţină, avizul Ministerului Justiţiei fiind pe forma proiectului aprobat de Guvern, potrivit News.ro.

"Dacă vrem să vorbim riguros, nu se graţiază corupţii, se graţiază pedepsele pentru fapte de corupţie. Am aflat şi eu din presă de iniţiativa aceasta. Ministerul Justiţiei a dat aviz pe proiectul iniţial şi noi ne menţinem avizul dat la momentul respectiv. Înţeleg că este iniţiativa domnului senator Şerban Nicolae şi dânsul o va susţine”, a spus ministrul Justiţiei, după ce a participat la prezentarea raportului de activitate pe 2016 a Ministerului Public, la care a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.

Ministrul Justiţiei a subliniat că nu există acţiune penală producătoare de prejudiciu fără acţiune civilă în recuperarea prejudiciului. "Exclus, cum să nu se recupereze prejudiciul? Este o iniţiativa personală, nu-i a Ministerului Justiţiei, să o susţină dânsul”, a mai spus Tudorel Toader.

Amendamentul „Şerban Nicolae”

Senatorul PSD, Şerban Nicolae, a depus, luni, un amendament la proiectul de lege privind graţierea, aflat în dezbatere în Comisia juridică de la Senat, prin care condamnaţii pentru luare şi dare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu pot fi graţiaţi. El a explicat că nu crede că ”cei care sunt corupţi trebuie să stea trei într-un pat în condiţii de igrasie, de igienă precară”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marţi, că el nu susţine graţierea pentru fapte de corupţie şi a subliniat că, oricum, doar legea graţierii nu rezolvă problemă supraaglomerării penitenciarelor, fiind necesare investiţii în infrastructură.