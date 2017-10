IGPR: Peste 4.000 de sancţiuni şi cinci sute de permise reţinute, în urma unei acţiuni derulate în toată ţara, la finalul săptămânii trecute

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, 2.224 de poliţişti au participat la acţiunea care a avut loc în toată ţara, informează News.ro.

În urma neregulilor constatate în trafic, poliţiştii au aplicat 4.391 de sancţiuni contravenţionale, 260 dintre acestea fiind pentru consum de alcool la volan.

De asemenea, au fost reţinute 256 de permise de conducere pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi 251 pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost constatate 243 de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, 137 dintre acestea au vizat conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, cinci au reprezentat fapte de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive, 13 fapte de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, iar 88 de infracţiuni au fost de altă natură.