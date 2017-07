Gheorghe Ştefan, despre Sorin Blejnar, acuzat de trafic de influenţă: „Ne-am întâlnit la Nisa, mi-a spus că problema contractelor cu ANAF a fost rezolvată”

Gheorghe Ştefan a fost audiat ca martor în dosarul în care Blejnar este acuzat că ar fi ajutat firma omului de afaceri Bruno Berdilă să câştige contracte cu ANAF şi ar fi primit în schimb aproape trei milioane de euro.



Gheorghe Ştefan, aflat în boxa inculpaţilor şi arestat într-un alt dosar, a declarat la Tribunalul Bucureşti că în 2011 l-a contactat pe Horaţiu Berdilă de la Romsys prin intermediul unui cunoscut pe nume Dan Grigoriu. “M-a rugat să-i fac o legătură cu conducerea ANAF, cu Blejnar mai exact, deoarece ştia că sunt licitaţii în domeniul IT la ANAF şi a precizat că este dispus să achite un comision de 15-20 la sută din valoarea contractelor. Cerea să fie sprijinit să câştige aceste contracte. L am sunat pe Blejnar imediat, mi-a zis că e la un restaurant. Acolo l-am văzut pe Blejnar împreună cu Codruţ Marta şi cu o altă persoană. I-am prezentat oferta lui Berdilă”, a arătat Ştefan.



În continuare, el a mai susţinut că după o săptămână l-a vizitat pe Blejnar la ANAF şi i-a pus în legătură pe subordonaţii şefului Fiscului cu reprezentantul firmei de IT. “După o săptămână, m-am dus cu Berdilă la Blejnar în birou. Marta era în biroul lui Blejnar. Berdilă a menţionat direct un comision de 20 la sută de data asta. Blejnar l-a sunat pe interior pe directorul Dan Stroe, care a venit în biroul şefului. Berdilă şi Stroe au rămas să stabilească o strategie pentru încheierea contractelor. Nu ştiu dacă s-au mai văzut ulterior sau nu”, a susţinut fostul primar din Pitra Neamţ.



Declaraţia de martor a continuat cu relatarea fostul lider PDL despre o întâlnire la Nisa. “În vara următoare, în timp ce mă aflăm la Nisa în concediu, m-am întâlnit cu Blejnar întâmplător în zona pietonală. Mi-a zis din proprie iniţiativă că a rezolvat problema contractelor cu Romsys. La fel mi-a zis şi Berdilă când am ajuns în ţară. Mi- a precizat că a achitat comisioanele”, a completat fostul politician.



Întrebat dacă a fost legitimat la intrarea în sediul ANAF, Ştefan a arătat că era o persoană cunoscută şi avea o legitimaţie de acces eliberată de Secretariatul General al Guvernului (SGG), pe care o prezenta când intra în diverse ministere sau instituţii, fără să fie legitimat sau consemnat în registru de către jandarmii de la poartă. Ştefan a mai dezvăluit că făcea frecvent concedii pe Coasta de Azur. “Îmi petreceam vacanţele la Nisa pentru că fata mea locuia acolo. Nu cred că Blejnar mai era preşedintele ANAF când ne-am întâlnit. În aprilie 2012 a căzut Guvernul Boc prin moţiune de cenzură şi pe Blejnar l-a schimbat Victor Ponta”, a mai arătat Gheorghe Ştefan.



Întrebat de judecătoarea Anca Saru cu cine mai era când s-a întâlnit cu Blejnar, Ştefan a spus că era însoţit în concediu de Mircea Sandu şi de soţia lui, dar şi de patronul hotelului Irisa din Bucureşti. “Mircea Sandu are un apartament în Nisa, nu cred că s-a cazat la hotel”, a mai declarat fostul primar din Piatra Neamţ.

Martorul cu identitate protejată

Tot marţi a fost audiat şi un martor cu identitate protejată. El a a arătat că a fost cu un grup de prieteni în concediu la Nisa în vara lui 2012, când Gheorghe Ştefan s-a întâlnit cu Blejnar. “Eram alături de Gheorghe Ştefan când s-a întâlnit cu Blejnar. Am auzit o discuţie. Blejnar i-a zis lui Ştefan că a rezovat problema cu Berdilă Ulterior, am aflat de la Ştefan că Berdilă e proprietarul unei companii IT, Romsys, care are contracte cu ANAF. De la Ştefan am aflat că anumite comisioane din acele contracte mergeau către Blejnar. Nu ştiu cum a ajuns Blejnar la Nisa, Eu merg anual la acolo. Blejnar era atunci preşedinte al ANAF, îl ştiam din mass-media. Mi s-a părut o discuţie amicală, prietenească. Întâlnirea a avut loc într-un spaţiu public, zona pietonală, turistică a staţiunii. Nu am fost cercetat niciodată”, a declarat martorul cu identitate protejată prin intermediul unui sistem de videoconferinţă.



Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a părăsit în 27 aprilie Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis, definitiv, înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Sorin Blejnar a stat în arest aproape şase luni, în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă, pentru că ar fi ajutat firma omului de afaceri Bruno Berdilă să câştige contracte cu ANAF şi ar fi primit în schimb aproape trei milioane de euro.



În acest dosar, fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Sorin Blejnar a fost trimis în judecată în 16 decembrie 2016, pentru trafic de influenţă. Potrivit procurorilor, în 2011, în contextul iniţierii unor proceduri de achiziţii publice la nivelul ANAF, Sorin Blejnar ar fi acceptat din partea omului de afaceri Horaţiu Bruno Berdilă promisiunea de a-i oferi 20 la sută din valoarea unor contracte ce urmau a fi încheiate. În schimbul banilor, Blejnar i-ar fi cerut lui Dan Stroe, pe atunci director de achiziţii şi investiţii publice în ANAF, să ia măsuri astfel încât firma Romsys, controlată de Berdilă, să primească acele contracte. În schimb, în perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, Sorin Blejnar şi subalternul său ar fi primit 13.172.520 de lei, printr-o firmă ”fantomă” controlată de aceştia, cu care societatea omului de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive. Din această sumă, lui Blejnar i-ar fi revenit 12.513.894 de lei, respectiv aproximativ trei milioane de euro, au scris procurorii în actul de sesizare a instnaţei. Anchetatorii susţin că Sorin Blejnar ar fi folosit cinci firme de tip fantomă, ai căror asociaţi sunt cu precădere cetăţeni arabi, pentru a scoate din bancă cele aproximativ trei milioane de euro primite drept mită de la societatea în favoarea căreia a intervenit pentru câştigarea a două contracte cu ANAF. Fostul director de achiziţii şi investiţii publice din ANAF Dan Stroe le-a spus procurorilor DNA Ploieşti că a dus mita provenită din contractele încheiate de ANAF cu firma Romsys în biroul lui Blejnar. Potrivit unor surse judiciare, banii i-ar fi fost duşi lui Blejnar în cutii de hârtie de copiator.



Sorin Blejnar are o condamnare de cinci ani de închisoare primită, în 9 iunie 2016, la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul “Motorina”.