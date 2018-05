Curtea Supremă menţine controlul judiciar împotriva lui Dinu Pescariu şi Claudiu Florică, inculpaţi în Dosarul „Microsoft”

Astfel, măsura este menţinută în continuare pe o durată de 60 de zile cu începere de la data de 4 iunie 2018 până la data de 2 august 2018, inclusiv.

Decizia instanţei nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel în termen de 48 de ore.

Procurorii anticorupţie susţin că inculpaţii Dinu pescariu şi Claudiu Florică ar fi obţinut în mod ilegal, în anul 2009, prelungirea unui contract de închiriere licenţe Microsoft cu statul român. În luna decembrie a anului trecut Curtea Supremă le-a respins o cerere similară de ridicare a măsurii controlului judiciar.

Fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft România Călin Tatomir şi oamenii de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, în dosarul "Microsoft II", privind vânzarea de licenţe Microsft, în care prejudiciul depăşeşte 51 de milioane de euro, a anunţat DNA, pe 27 septembrie.

Astfel, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, omul de afaceri Claudiu Florică, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG şi cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi spălare a banilor (două fapte), Dinu Pescariu, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi spălare a banilor, iar Călin Tatomir, la data faptelor director general Microsoft România SRL, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare a banilor.