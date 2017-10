Curtea Supremă continuă astăzi audierea lui Darius Vâlcov într-un dosar de trafic de influenţă şi spălare de bani

La ultimul termen al procesului din 4 septembrie, Vâlcov a dezvăluit în sala de judecată că a obţinut în anul 2009 de la Vasile Blaga fonduri pentru reabilitarea termică a 50 de blocuri din Slatina, pe vremea când era primar, dezvăluind că acesta l-a pus în legătură cu firma Tehnologica Radion, arată Agerpres.



„În 2009, la sediul PDL din Modrogan, am fost chemat de Blaga, care era atunci secretar general, în calitatea mea de preşedinte al PDL Olt. Anterior, avusesem o întâlnire cu domnul Blaga, în calitatea mea de primar al municipiului Slatina, în care îi solicitasem ca oraşul să primească fonduri de la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea termică a 50 de blocuri. El mi-a spus că ştie că Compania de Apă Olt urmează să scoată la licitaţie mai multe contracte de reabilitări şi extindere a reţelei de apă. Şi m-a întrebat: 'Ai cu cine să le faci?' I-am spus — Compania de Apă Olt este o asociere între Consiliul Local Olt şi opt primării din judeţ şi nu intră în datoria mea să mă ocup de licitaţii. Fusesem întrebat dacă am un constructor şi, dacă nu, are el", a spus atunci Vâlcov.



El a adăugat că Blaga i-a dat un bileţel cu un număr de telefon şi un nume — Berna — şi i-a spus că firma respectivă ar îndeplini condiţiile pentru a realiza lucrările.



De asemenea, Vâlcov a spus că Theodor Berna a încercat să îl mituiască, după care s-a certat în anul 2012 cu Blaga şi apoi a demisionat din partid, deoarece nu a vrut să recepţioneze lucrările efectuate de Tehnologica Radion.



În mai 2015, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.