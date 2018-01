Cum explică Poliţia Capitalei incidentul care a dovedit că viaţa bate filmul: poliţista inconştientă de la Secţia 22 este cercetată penal

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au venit şi cu mai multe precizări despre cum s-a întâmplat incidentul.

„În seara de 15 octombrie 2017, prin apel 112, o femeie a sesizat că a fost sunată de o persoană necunoscută, care i-a cerut o sumă de bani necesară nepotului ei, care ar fi fost implicat într-un accident rutier.

Grupa operativă a Secţiei 22 Poliţie s-a deplasat de urgenţă la adresa reclamantei, unde în scurt timp s-a prezentat un taximetrist pentru a ridica suma de bani, un plic ce conţinea suma de aproximativ 8.000 RON (lei şi valută). Din primele cercetări a rezultat că acesta urma să predea plicul altei persoane, fapt pentru care au fost continuate activităţile operative din teren“, explică Poliţia Capitalei.

„Pe parcursul activităţilor operative, un membru al grupei operative s-a urcat la volanul autoturismului taxi, taximetristul fiind poziţionat pe locul pasagerului din dreapta-faţă. Pe traseul urmat spre subunitatea de poliţie, pe raza sectorului 1, agentul a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia au rezultat rănirea sa, a pasagerului, precum şi pagube materiale“, mai arată Poliţia Capitalei.

În urma incidentului, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal, cercetările fiind făcute de Brigada Rutieră.

Tentativa de muşamalizare

Oficialii Poliţiei nu spun însă nimic despre presupusa tentativă de muşamalizare a cazului. La spital, afirmă taximetristul Viorel Năstase, poliţişti de la Secţia 22 ar fi încercat să-l convingă să declare agentului de la Poliţia Rutieră care cerceta accidentul că el era la volan, ca să nu aibă probleme colega lor. Bărbatul a refuzat, în fişa medicală de la spital acesta fiind trecut ca pasager în maşină, ocupant dreapta faţă. De altfel, după spusele sale, la spital, poliţista ar fi recunoscut că ea s-a aflat la volan.

Rămas fără „pâine“, taximetristul a încercat să-i convingă pe poliţişti că trebuie să-i repare maşina. Adică, o cheltuială de circa 6.000 de euro. Numai că şefii Secţiei 22 ar fi tot amânat, pentru ca, în final, să spună că nu au cum să-l ajute şi să se descurce cum poate.

„Am fost în audienţă la comandantul de atunci, comisarul Brânduşescu. I-am spus că nu vreau decât să-mi plătească cineva reparaţia, că asta e pâinea mea. Maşina am luat-o în rate de la fostul proprietar. Într-un an de zile, am plătit 130 de lei în fiecare zi, indiferent că este sâmbătă, duminică, Paşte sau Crăciun. M-a asigurat că se va rezolva şi chiar mi-a mulţumit că nu vreau să-i fac rău poliţistei. A rămas să-mi dea banii pe maşină, în maximum două săptămâni. Apoi, m-am întâlnit la poliţie cu tatăl fetei să rezolvăm problema, dar a refuzat să plătească“, susţine taximetristul.