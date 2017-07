Casa Albă are obiecţii în privinţa unui articol din proiectul de buget al Statelor Unite referitor la baza de la Deveselu

Informaţia este inclusă într-un punct de vedere oficial al Administraţiei Prezidenţiale de la Washington asupra proiectului de lege privind aprobarea bugetului Pentagonului pentru anul fiscal 2018 (octombrie 2017 – septembrie 2018) elaborat de către Camera Reprezentanţilor.

„Administraţia are obiecţii în privinţa articolului 1686 (din proiectul de buget al Pentagonului elaborat de Camera Reprezentanţilor - n. red.), care cere Secretarului Apărării să asigure desfăşurarea de capabilităţi antiaeriene la site-ul Aegis Ashore din România în interval nu mai mare de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar la site-ul Aegis Ashore din Polonia, în interval nu mai mare de un an de la data la care site-ul respectiv va fi declarat operaţional“, arată documentul citat.

Documentul a fost trimis de Casa Albă Camerei Reprezentanţilor pe 11 iulie. Între timp, pe 14 iulie, Camera a adoptat proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal 2018 cu tot cu articolul referitor la scutul antirachetă din România la care preşedintele Donald Trump a avut obiecţii.

„Calendarul accelerat ar impune Departamentului pentru Apărare să desfăşoare un sistem defensiv netestat cu succes, fără cunoaşterea integrală a eficacităţii sale combative sau a consecinţelor neintenţionate ale operării unui sistem de radar şi armament de mare putere într-o zonă populată din Deveselu, România“, se mai afirmă în punctul de vedere transmis de Casa Albă Camerei Reprezentanţilor.

În plus, draftul de buget alocă aproape 3 milioane de dolari pentru upgradarea infrastructurii bazei aeriene româneşti 71 de la Câmpia Turzii, care de anul trecut dispune şi de 6 avioane americane de tip F16 Fighting Falcon. Acestea fac parte din lotul de 12 aparate second-hand achiziţionate în 2013 de statul român de la cel portughez cu 628 milioane euro, plătibili în 5 ani, sumă în care sunt incluse şi armamentul şi muniţia necesare aeronavelor, precum şi un radar de coordonare.