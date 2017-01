Generalul Coldea, numărul doi în SRI, pus la dispoziţie până la finalizarea unei anchete declanşate de acuzaţiile lui Sebastian Ghiţă

Vă prezentăm comunicatul SRI:

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea şi care au fost supuse unor verificări preliminare, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale. În acest sens, până la finalizarea verificărilor, domnul general-locotenent Florian Coldea este pus la dispoziţia Directorului, potrivit prevederilor legale, iar atribuţiile funcţiei de prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii vor fi preluate de către Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig.

Sunt analizate toate circumstanţele prezentate public, precum şi documentele puse la dispoziţie de general-locotenent Florian Coldea.

Precizăm că SRI a dezvoltat mecanisme interne de investigare a oricăror indicii cu privire la încălcări ale legii ori a cadrului normativ intern, pe baza unei metodologii şi proceduri validate în timp. Structuri interne specializate şi subordonate directorului instituţiei întreprind, ori de câte ori situaţia o impune, măsuri complexe de verificare a informaţiilor cu privire la posibile încălcări ale legii ori a ordinelor şi regulamentelor militare şi, ulterior, adoptă măsurile adecvate”, arată SRI.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a dezvăluit joi într-o nouă înregistrare difuzată de România TV, că a avut o legătura strânsă de prietenie cu generalul SRI Florian Coldea, cu care ar fi fost în vacanţe. Totodată, fostul parlamentar a arătat că „Binomul” Coldea - Kovesi l-ar avea „prizonier” pe preşedintele Klaus Iohannis, aflat sub ameninţarea unor dosare penale atât pe numele său, cât şi al soţiei sale, Carmen Iohannis.

„Am să mă concentrez azi pe legătura cu Florian Coldea. În ultima apariţie v-am prezentat mai multe date despre relaţiile cu Coldea şi Kovesi. Am să mă concentrez pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, înt-o insulă exotică. Am stat împreună şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles SPA. Dintr-o întâmplare am găsit acasă plicul cu facturoile de la acel hotel. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar numai să nu ajungă Ponta la PSD a fost mesajul. Ştia preşedintele Băsescu ce ştia.”

„Andronic poate confirma” Sebastian Ghiţă susţinea că Dan Andornic, patronul ziarului Evenimentul Zilei, cel care a candidat pentru un post de parlamentar de Giurgiu, la alegerile parlamentare din 11 decembrie, poate confima dezvăluirile sale „Dan Andronic de la EVZ poate să confirme că ne-am intersectat la întoarcere pe aeroportul din Istanbul. Atunci a stat de vorbă la îmbarcare în avion şi cu mine şi cu Coldea. Florian Coldea s-a speriat de Andronic şi deşi, avea bilet la business, s-a dus la clasa economic. Îi era frică să nu afle Băsescu cu cine a fost în excursie”, a spus Sebastian Ghiţă. Înregistrarea intervenţiei pe site-ul România TV, post controlat de Sebastian Ghiţă. Fotografia de la Disneyland „Am mai fost şi în o 2012 în vacanţă. Fac toate aceste lucruri pentru că îmi credibilizeză spusele. Tot ce spun e real. E susţinut cu documente. Iată o poză cu familiile la Disneyland la Paris. Cu doamna Coldea. Am crezut în ei şi că vor să facă bine României, firmele româneşti să prospere. Am făcut tot ce am putut să îi ajut. I-am spus la un moment dat domnului Coldea că au trecut multţi ani de când conduce românia şi e distrus capitalul românesc. I-am spus că nu avem autostrăzi că am predat România.”, a spus Ghiţă în cea mai recentă filmare difuzată de România TV. „Rezultatul celor 10 ani de frică şi teroare au fost aducerea lui Iohannis la putere împreună cu tehnocraţii lui Cioloş de la Bruxelles. El e prizonierul lui Coldea şi Kovesi. Îi e frică de dosarele pe care i le poate face doamnei Carmen Iohannis şi îi mai e frică de ce i se va întâmpla după perioada de preşidenţie. Ameninţarea cu dosare penale planează şi asupra preşedintelui. De 10 ani, Coldea şi Kovesi conduc Parchetul şi DNA, dar şi SRI-ul. Se sprijină reciproc şi anihilează orice ameninţare la adresa lor”, a spus Sebastian Ghiţă în cea mai recentă înregistrare difuzată de România TV.

Procurorul general: Înregistrările lui Sebastian Ghiţă sunt prezentate într-o manieră tendenţioasă

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a deschis, la începutul lunii ianuarie dosar penal după o înregistrare audio prezentată de Sebastian Ghiţă în care Traian Băsescu vorbeşte despre informaţii pe care le primea din dosare aflate în curs de soluţionare. Procurorii PICCJ s-au autosesizat în acest caz, după informaţiile publicate în mass-media privind posibile imixtiuni în actul de justiţie, în urma înregistrării care a fost făcută publică de fostul deputat Sebastian Ghiţă şi în care este redat un dialog între fostul preşedinte Traian Băsescu şi o altă persoană cu care discuta despre informaţii pe care le-ar fi primit legat de dosare aflate în curs de soluţionare. “În cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2016, la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul România TV. În această înregistrare, Traian Băsescu relata despre informaţiile pe care le primea în legătură cu cauze judiciare aflate în curs de soluţionare”, potrivit Ministerului Public.