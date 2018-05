A murit academicianul Mircea Maliţa

"Reputatul cărturar, scriitor, diplomat, ambasador, constructor de instituţii şi iniţiator de mari proiecte a fost Preşedintele fondator al Fundaţiei Universităţii Mării Negre (FUMN) şi patronul spiritual al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI)", potrivit unui anunţ al Fundaţiei Universităţii Mării Negre (FUMN) .

Despre anii '80 - ratarea afacerii cu Nestle - „Niciun blestem nu ar fi fost mai rău decât Elena Ceauşescu“

Este adevărat că în anii '80, dificultăţile nu mai veneau aşa de mult de la Occident, nici de la ruşi, care se mai lămuriseră cu noi, ci de la nenorocirea cuplului Ceauşescu. Ea a fost tot ce putea fi mai rău pentru soarta României. Dacă un blestem superior, divin ar fi venit asupra României, nu putea fi mai rău decât Elena Ceauşescu. Ea tăia şi spânzura, avea în mână cadrele, Serviciile Secrete, Diplomaţia...

Am avut o şansă la un moment dat, la Nestle, având o cunoştinţă acolo, fiind amândoi membri în Clubul de la Roma. Am discutat şi cei de la Nestle au trimis delegaţie să facă o fabrică în România de lapte praf şi supe la plic. Le-a plăcut mult la Bucovina, unde au găsit şi vaci, şi păşune. Au fost gata să semneze. În timp ce se făceau negocierile, a ajuns informaţia şi la Elena Ceauşescu. Ea a spus că numărul de vaci din Bucovina este secret de stat! Or, elveţienii aveau nevoie de aceată informaţie. Şi n-au mai făcut fabrica. Au făcut-o în Bulgaria.