Şoferul lui Boureanu a spus că acesta le-a arătat semne obscene poliţiştilor; Politicianul a susţinut că agentul l-a insultat: „Să te văd cât de şmecher eşti!”

La rândul său, Boureanu a susţinut că nu a fost recalcitrant şi că poliţistul pe care este acuzat că l-a agresat şi insultat l-a pus să coboare din maşină şi i-a spus: "Să te văd Bourene cât de şmecher eşti!" şi că ”o să dea caseta la presă să vadă toată ţara cât de prost” este.

Procurorii arată în referatul cu propunerea de arestare preventivă în cazul lui Cristian Boureanu că ”infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului nu reprezintă un incident izolat în viaţa acestuia, în sensul că înculpatul are în prezent calitatea de suspect într-un dosar penal ce are ca obiect fapte de agresiune fizică şi verbală la adresa fiicei sale”.



Potrivit sursei citate, comportamentul agresiv al lui Boureanu este ”evident” în timpul incidentului. ”(...) Din înregistrările ataşate la dosar, există suspiciunea că a exercitat acte de violenţă şi ameninţare asupra logodnicei sale, numita Laura Dincă, aşa cum reiese din înregistrările video. Este de remarcat limbajul agresiv al inculpatului la adresa logodnicei sale, în acelaşi sens cu cel folosit la adresa poliţiştilor, Boureanu Cristian Alexandru spunându-i acesteia: "... îţi sparg dinţii din gură!", "dă-mi telefonul, în p... mă-tii!", "Vino că te omor, treci în spate şi filmează!" sau "Dacă mai scoţi un cuvânt îţi sparg dinţii din gură!", se arată în documentul citat.



De asemenea, Boureanu foloseşte un limbaj agresiv şi cu poliţistul, căruia îi spune: ”Eşti prost rău!” şi ”Jur că-ţi pierzi pensia!”, potrivit referatului procurorilor. Limbajul folosit de fostul deputat este surprins într-o înregistrare video.



Boureanu a declarat în faţa anchetatorilor, la Judecătoria Sectorului 1, că regretă o parte din acţiunile sale.

”În desfăşurarea faptelor au fost două momente diferite, un prim moment în care am plecat de la restaurantul Grill împreună cu martora Dincă Laura şi cu un angajat al restaurantului pe post de şofer, acesta din urmă conducând autoturismul întrucât eu consumasem alcool, când pe distanţa Parcul Hersătrău spre Charles de Gaulle un filtru de poliţie aflat în apropierea Ambasadei Chinei a oprit autoturismul proprietatea mea şi a solicitat documentele şoferului. Şoferul a prezentat documentele şi, totodată, eu am înmânat documentele autoturismului, după aceasta mi s-a permis să continuăm drumul astfel că am plecat în direcţia Pieţei Charles de Gaulle. În momentul în care am ajuns în rondul pieţei am fost opriţi de o maşină de poliţie care a venit din spate şi ne-a tăiat calea neputând preciza dacă este vorba de acelaşi echipaj care ne-a oprit iniţial având în vedere că la prima oprire erau dou echipaje de poliţie”, a susţinut Boureanu.



El a precizat, potrivit documentului citat, că poliţistul cu care a avut altercaţia i-a bătut în geam, el a deschis geamul portierei, iar agentul i-a spus: "Să te văd Bourene cât de şmecher eşti!"



”Eu l-am întrebat de ce trebuie să mă dau jos din maşină, iar acesta fără o justificare mi-a spus că "o să văd eu", am deschis portiera şi atunci poliţistul cu care am avut discuţia şi un coleg m-au tras din maşină. În continuare am întrebat ce vor de la mine iar poliţiştii mi-au răspuns că o să văd în conţinutul procesului verbal”, a continuat Boureanu.



Boureanu a mai spus în faţa anchetatorilor că poliţistul i-a precizat tot timpul că l-a lovit şi că se va duce la puşcărie, arătându-i un deget care avea o pată de sânge şi spunându-i că l-a lovit.



”După acest moment eu am rămas cu martora Dincă Laura la autoturismul meu iar organele de poliţie au fost la o distanţă de aproximativ 3-4 metri şi au început să scrie un proces-verbal. În aceste condiţii, nu înţeleg cum pot fi acuzat că am fost recalcitrant şi că lovisem poliţistul. Dacă aş fi avut un atare comportament, cum organele de poliţie au stat fără să mă imobilizeze, mai ales că eu consumasem alcool. În timp ce eu stăteam în autoturismul meu şi organele de poliţie completau documente, poliţistul, persoana vătămată, mi-a spus continuu că o să dea caseta la presă "să vadă toată ţara cât de prost sunt", se mai arată în referatul procurorilor.



El a mai afirmat că au fost şi alte provocări, poliţistul spunându-i "Hai deputatule, să te văd".



”Precizez că în acest timp la un moment dat persoana vătămată m-a înjurat de mamă, iar aceasta este moartă. Precizez că eu am fost provocat în tot acest timp doar de o singură persoană, poliţistul persoană vătămată”, a precizat Boureanu în faţa anchetatorilor.



Acesta a mai spus că nu este un pericol public, întrucât nu poate influenţa cercetările.



”Din punctul meu de vedere nu înţeleg de ce ar trebui să fiu reţinut 30 de zile, cu atât mai mult cu cât sunt la prima abatere şi am fost vizibil şi evident provocat datorită statutului meu de persoană publică. Regret ceea ce s-a întâmplat şi oricum cariera mea de persoană publică este compromisă. Am încercat cât am putut de mult să evit contactul cu acea persoană”, se mai arată în documentul citat.



Boureanu a mai declarat că ”în niciun caz” nu a arătat semne obscene şi nici nu a ”proferat cuvinte triviale”.



În referat este prezentată şi declaraţia şoferului lui Boureanu, care a afirmat că acesta a devenit agresiv în momentul în care maşina a fost oprită de poliţişti pentru controlul actelor, a început să ţipe la agenţi şi să le arate semne obscene.



"Boureanu era în stare vădită de ebrietate, s-a urcat în dreapta faţă, iar în spate s-a urcat prietena lui, femeia pe care am văzut-o în restaurant. Am condus autoturismul Audi cu geamul deschis, datorită stării de ebrietate a lui Boureanu, cred ca am mers cam un km şi am fost opriţi de poliţie. Am oprit regulamentar, m-am legitimat faţă de poliţişti care erau în număr de doi, am înmânat actele unui poliţist, iar Boureanu a devenit agresiv, a început să ţipe la poliţişti, le spunea să-mi dea drumul să plec. (...) Când am plecat de pe loc, Boureanu a început să claxoneze în mod insistent şi a scos mâna pe geam arătând semne obscene către poliţişti”, se arată în referat.



Incidentul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 iunie. Fostul deputat Cristian Boureanu a fost arestat preventiv în 10 iunie.