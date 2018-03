Tânără bătută de un taximetrist din Capitală: a lovit-o atât de tare, încât a aruncat-o de pe trotuar pe stradă, în faţa maşinilor

Marina Muntean a comandat o maşină prin intermediul aplicaţiei Speed Taxi ca să ajungă la serviciu. Când i-a atras atenţia taximetristului că a ales un traseu mult mai lung decât cel pe care îl ştia ea, bărbatul şi-ar fi ieşit din minţi: „Mi-a blocat uşile ca să nu pot să cobor, am început să ţip. Când am ajuns în coloana am reuşit să ies, a ieşit după mine, mi-a dat un pumn, am căzut şi apoi nu-mi mai aduc aminte aproape nimic, au sărit doi oameni să mă ajute, eram aproape inconştientă”, a declarat victima pentru ŞtirileProtv