Gabriela Firea a semnat contractul pentru achiziţia celor 400 de autobuze cu Otokar. Primele 100 de unităţi, livrate până la finalul anului

Până la finalul anului 2019 vor fi livrate toate cele 400 autobuze, a declarat primarul Gabriela Firea, potrivit Hotnews.



„După o licitaţie care a durat extrem de mult, aproape doi ani de zile, am semnat azi contractul pentru achiziţionarea a 400 de autobuze Euro 6 cu compania din Turcia - Otokar Europe. Autobuzele Euro 6 sunt primele care vor înnoi parcul auto al regiei de transport bucureştene. Aşa cum ştiţi în acest moment autobuzele RATB sunt depăsite ca uzură morală şi fizică.







In PMUD una dintre principalele măsuri pentru fluidizarea traficului blocat din Capitală esdte aceea de a înnoi parcul auto şi de a-l suplimenta cu câteva sute de autobuze. În următoarea perioadă vor veni şi primele unităţi.Până la sfârşitul acestui an din cele 400 de autobuze vor veni 100 de unităţi, începând cu luna octombrie. Până la sfârşitul anului viitor vor veni toate, următoarele 100 venind până în iunie. Suma totală a acestei tranzacţii este 100 milioane de euro plus TVA”, a declarat primarul Gabriela Firea la semnarea contractului.