Europarlamentar: Cetăţenii îşi doresc reforma clasei politice şi nu vot uninominal

Declaraţia a fost făcută la panelul de discuţii „Insistând asupra principiilor democratice pe calea integrării europene a Republicii Moldova”, din cadrul conferinţei internaţionale „Schimbarea sistemului electoral: Pro şi Contra”, organizată ls sfârşitul săptămânii trecute la Chişinău, transmite IPN.

Europarlamentarul a subliniat că cetăţenii Republicii Moldova vor politicieni mai oneşti, necertaţi cu legea şi în opinia acestuia oamenii sunt gata să discute despre orice iniţiativă care ar aduce în Parlament oameni mai competenţi. El a precizat că România a avut două legislaturi cu vot uninominal şi nu a avut un Parlament mai corect, iar parlamentarii de atunci au votat împotriva ridicării imunităţii parlamentare. De asemenea, în rapoartele Comisiei Europene se spune că justiţia din România a făcut mari progrese, dar Parlamentul este instituţia cu cea mai mică încredere din partea populaţiei şi este un risc pentru buna funcţionare a justiţiei. Oficialul european a precizat că soluţia ar fi ca partidele din Republica Moldova să adopte un cod de etică şi de conduită, pentru că aşa vor avea de câştigat în ochii oamenilor, & #537;i nu este necesar de schimbat tot sistemul electoral.

În aceeaşi ordine de idei, oficialul european a subliniat că atunci când o guvernare încearcă să modifice legislaţia electorală rapid, cu un an şi jumătate înainte de alegeri parlamentare, acest lucru trebuie să pună în alertă societatea civilă, mass media etc. „Primul meu sfat este ca guvernul care doreşte să avem o dezbatere autentică trebuie să înceapă cu afirmaţia că nu vom modifica legislaţia pentru alegerile din 2018, ci este o dezbatere cu partidele, societatea, să ne gândim dacă sistemul de vot trebuie modificat şi să o facem pe termen lung. Pentru că guvernul care face modificări cu impact imediat ne tentează să-l suspectăm că o face cu un anumit interes. Ne face suspicioşi că partidul de la guvernare îşi socoteşte anumite beneficii”, a declarat Siegfried Mureşan. El a subliniat că în prezent Moldova are problemele ce trebuie rezolvate de urgenţă şi acestea se referă la îmbunătăţirea procesului electoral, reforma Codului Audiovizualului, transparenţa finanţării partidelor politice, descentralizarea teritorială etc. şi nu problema introducerii votului uninominal.

Expertul IDIS „Viitorul”, Ion Tăbârţă a menţionat că autorii proiectului de lege au afirmat că niciun sistem electoral nu este perfect, fiecare din ele are avantaje şi dezavantaje. Problema acestui proiect de lege este că autorii lui ne vorbesc doar despre dezavantajele unuia, a sistemului proporţional, şi avantajele celui majoritar pe circumscripţii uninominale. În acelaşi timp, autorii nu vorbesc despre avantajele sistemului proporţional şi dezavantajele celui uninominal. „Democraţiile moderne sunt democraţii reprezentative,or, fără a ne aprofunda în aspectele teoriei politice, se ştie foarte bine că un sistem majoritar are mai multe lacune la aspectul de reprezentare politică. El nu reflectă acel mozaic care există în societate. O altă carenţă a sistemului majoritar ar fi că votul celui învins nu este reprezentativ, iar câştigătorul ia totul&rdqu o;, a notat expertul.

Potrivit vicepreşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, Tudor Deliu, autorii proiectului de lege spun că sistemul uninominal de vot este cel mai bun pentru Moldova, dar nu este clar ce scop se urmăreşte prin acesta: responsabilizarea deputaţilor sau posibilitatea de a menţine pe cineva la putere? Deputatul a mai spus că nu vrea să critice niciun sistem electoral, dar era foarte bine daca se lansau discuţii publice asupra tuturor sistemelor electorale. ”Să nu se vorbească doar despre alb şi negru, ci şi despre sistemul mixt de vot, cel cu liste deschise etc.” a spus deputatul

Analistul politic, Cornel Ciurea, a spus că pe moment nu există un consens în ceea ce priveşte implementarea sistemului uninominal de vot, dar există partide care au stipulat acest lucru în programele lor, iar PLDM şi PSRM au afirmat anterior că ar susţine sistemul mixt de vot. Analistul susţine că în aceste condiţii consensul ar putea apărea în Parlament şi atunci schimbarea iniţiată de PDM va putea fi trăită de majoritatea cetăţenilor care o doresc. Acesta a mai spus că unele partide respinge ideea votului uninominal pentru că există temerea că PDM îşi va valorifica potenţialul pe care îl are.

Conferinţa internaţională „Schimbarea sistemului electoral: Pro şi Contra” a fost organizată de Fundaţia Kondrad-Adenauer Stiftung şi Friedrich-Ebert Stiftung Moldova, în parteneriat cu Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul (IDIS Viitorul).