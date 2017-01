Igor Dodon a respins zece judecători propuşi de CSM la conducerea mai multor judecătorii din ţară

FOTO Igor Dodon via Facebook

„În rezultatul studierii propunerilor prezentate de CSM, la capitolul numiri în funcţiile de conducători şi adjuncţi ai instanţelor judecătoreşti, am decis sa restitui 10 dosare din cele 22 înaintate. O „reformă profundă” a sistemului judecătoresc nu trebuie să vizeze doar schimări structural-organizatorice ci o abordare mult mai complexă, viziuni noi conducători noi. Am avut astăzi mai multe întrevederi cu conducerea CSM şi cu unii din viitorii preşedinţi şi vicepreşedinţi de judecătorii în cadrul cărora am făcut un schimb de opinii privind implementarea reformei şi eventualele impedimente de acces al populaţiei la actul de justiţie”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Judecătorii respinşi de Igor Dodon în funcţii administrative sunt:

Oleg Melniciuc, propus de CSM în funcţia de vicepreşedinte Judecătoria Chişinău

Ion Russu, propus de CSM în funcţia de vicepreşedinte Judecătoria Drochia

Vadim Belous, propus de CSM în funcţia de vicepreşedinte Judecătoria Soroca

Alexandru Parfeni, propus de CSM în funcţia de vicepreşedinte Judecătoria Ungheni

Ion Naşco, propus de CSM în funcţia de vicepreşedinte Judecătoria Căuşeni

Maria Chiperi, propusă de CSM în funcţia de vicepreşedinte Judecătoria Anenii Noi

Vitalie Zaporojan, propus de CSM în funcţia de preşedinte Judecătoria Drochia

Sergiu Osoianu, propus de CSM în funcţia de preşedinte Judecătoria Străşeni

Veaceslav Suciu, propus de CSM în funcţia de preşedinte Judecătoria Criuleni

Mihai Macar, propus de CSM în funcţia de preşedinte Judecătoria Hânceşti