Dezbatere: Legea trebuie să prevadă clar numărul de circumscripţii pentru alegeri

Vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe, Victor Juc, a declarat că la elaborarea legii, autorităţile responsabile au încercat să paseze responsabilitatea de la una la alta. „Dacă se stipula în lege pentru cei din afară - 5, 7, 10, 20 de circumscripţii – atunci se pornea de la alte cifre. Creaţia legislativă în Republica Moldova se confruntă cu mari carenţe”, spune Victor Juc.

Pavel Postică, director de programe la Asociaţia Promo-LEX, susţine că în legislaţie trebuia stipulată cota de reprezentare a cetăţenilor din diasporă, a celor din regiunea transnistreană, a minorităţilor etnice.

În opinia lui Maxim Lebedinschi, consilier pe problemele juridice al preşedintelui Republicii Moldova, în momentul în care a fost elaborată legea a fost făcută o greşeală pentru că nu s-a ţinut cont de faptul că aproape un milion de cetăţeni se află peste hotare.

Deputatul democrat Eugeniu Nichiforciuc este de părere că în legislaţie este foarte clar stipulat că o circumscripţie poate fi formată din 55-65 de mii de alegători. „Dacă nu venea Partidul Democrat cu ideea votului uninominal, posibil că noi astăzi nu am fi avut nici votul mixt. Noi am fost cei care am propus pentru prima dată ca diaspora să-şi aibă reprezentanţii aleşi peste hotarele ţării direct în Parlamentul de la Chişinău care să-i reprezinte interesele”, spune deputatul PDM.