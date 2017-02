Candu, despre iniţiativa legislativă a lui Dodon de modificare a Constituţiei: Vrea să transforme Parlamentul într-o anexă a Preşedinţiei

FOTO Andrian Candu via Facebook

„Într-o democraţie parlamentară un Preşedinte responsabil nu înaintează ultimatumuri Parlamentului. Preşedintele Dodon, însă, în dorinţa de a supune Parlamentul, are falsa senzaţie că aş fi poştaşul care duce scrisori deputaţilor. Îl invit pe preşedinte sa se adreseze direct deputaţilor, or modalitatea de comunicare instituţională cu fracţiunile îi este familiară. Văd că dânsul insistă asupra angajamentelor năstruşnice asumate cu ardoare, inclusiv anularea Acordul de Asociere cu UE, însă iniţiativa sa nu are nicio perspectivă în opinia mea, este doar încă o încercare politică de a ieşi în evidenţă. Aştept cu interes să văd cine vor fi semnatarii iniţiativei prin care Preşedintele Dodon vrea să transforme Parlamentul într-o anexă a Preşedinţiei”, a scris Andrian Candu într-o postare pe Facebook.