Alexandru Tănase pledează pentru un nou sistem electoral: Avem timp suficient ca la următorul scrutin să intrăm cu altă lege şi altfel de partide

Preşedintele CC solicită partidelor politice aflate la guvernare „să opereze o serie de reforme politce importante” pentru a modifica sistemul electoral şi legea partidelor.





„În societate avem o stare de spirit, la guvernare altă stare de spirit. Din motivul ăsta trebuie să operăm o reformă a sistemului politic, să renunţăm la listele electorale, să optăm pentru un sistem care ar oferi posibilitate cetăţeanului să voteze chiar dacă se va opta pentru liste, dar pentru candidaţi concreţi în interiorul listelor care ar obliga şi forţa partidele să caute nu mascote, dar personalităţi realmente care au pondere şi greutate politcă. Avem timp suficient ca la următorul scrutin să intrăm cu altă lege şi altfel de partide”, a menţionat Alexandru Tănase.





În opinia sa, problemele politice, dar şi ineficienţa reformelor este cauzată de modul în care este format Parlamentul de la Chişinău, fapt ce reprezintă un argument în plus pentru Tănase în promovarea unui nou sistem electoral.





„Noi toţi avem o anumită nemulţumire. S-a efectuat o anumită reformă, trece un an de zile şi observăm că nimic nu s-a schimbat. Am avut strategia reformei justiţiei, lucrurile rămân cum au fost. Am avut reforma sistemul de educaţiei, în esenţă nu simţim nimic. După o perioadă de timp noi ajungem să constatăm că aceste reforme nu dau niciun efect. Care este explicaţia, nicio reformă nu va da niciun rezultat până când nu va fi efectuată o reformă profundă politcă. Orice reformă necesită voinţă politică de a o petrece şi de a o efectua. În cazul de faţă, nu ai cum să schimbi nimic dacă nu schimbi acolo la origine”, subliniază acesta.





Întrebat pentru ce fel de sistem electoral pledează, Alexandru Tănase a răspuns că: „Sunt mai multe opţiuni, este important să alegem acel model potrivit ţării noastre, dimensiunii mici a ţării noastre, pregătirii politice a oamenilor care vor merge la votare, deoarece sistemul din Estonia, din punctul meu de vedere este cel mai bun, dar eu nu sunt sigur că moldovenii vor face faţă unui asemenea sistem”.





În acelaşi context, preşedintele Curţii Constituţonale notează că Legislativul s-a transformat într-o maşină de vot, problemă cauzată iarăşi de ineficacitatea actualul sistem electoral proporţional.





„Atâta timp cât noi vom avea sistemul ăsta majoritar aşa cum îl vedem noi pe dânsul, unde o persoană foarte cunoscută pe care o arată la televizor toată ziua îşi face partid, în spate vin anonimi şi anonimii ăştia nu mai influenţează în niciun fel viaţa politică, unde avem un Parlament, din păcate o spun, maşină de vot. Deciziile se iau la nivel de lideri nu şi la nivel de parlamentari. A generat sistemul ăsta distrugerea parlamentarismului ca atare. Noi nu mai avem dezbateri pe fond. Noi în Parlament din păcate avem reglări de conturi, avem insulte, avem acuzaţii, deputaţii se înjură unii pe alţii”, a conchis Alexandru Tănase într-un interviu pentru Radio Moldova 1, din 12 ianuarie.



„Republica Moldova are două probleme de sistem. Prima şi cea mai importantă problemă nerezolvată deocamdată, ţine de sistemul nostru electoral care generează partide SRL-uri, cum le numim noi cu toţii. Partide care nu au o democraţie internă, care nu sunt capabile să furnizeze democraţie societăţii, partide care nu au convingeri, practică mai degrabă un joc tehnic pentru a accede la guvernare, dar atunci când se confruntă cu anumite probleme fundamentale ezită să le rezolve”, susţine Tănase.