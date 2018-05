Patronul prins accidental de DNA dând şpagă să elimine un concurent de pe piaţa ouălor. Procurorii o urmăreau, de fapt, pe şefa de la Siguranţa Alimentelor

Vasluianul Fănel Bogos, patronul societăţii Vanbet, a ajuns în vizorul procurorilor anticorupţie din întâmplare. Cei de la DNA o monitorizau pe fosta directoare a Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bacău, Carmen-Carleta Bodea, pentru măsluirea unor concursuri de angajare şi a unor licitaţii organizate de instituţia pe care o conducea.



Bogos a fost interceptat pe 8 ianuarie 2016 în timp ce ar fi mituit-o pe Bodea cu 3.000 de lei. Miza şpăgii a fost, potrivit DNA, eliminarea de pe piaţă a unui concurent care importa ouă din Polonia şi le comercializa în mari supermarketuri din România.



Vărul care a refuzat să-l ajute



Planul lui Bogos a fost altul, iniţial. Omul de afaceri ar fi apelat iniţial la unul dintre mecanicii care lucrează la firma lui, pe care l-a trimis să reclame o presupusă comercializare a unor „ouă stricate“ într-un supermarket din Bacău. Mecanicul a refuzat să depună o reclamaţie, invocând că n-are buletin de Bacău. Bogos a mai încercat să-l trimită cu reclamaţia pe un văr. Şi acesta l-a refuzat, iar a treia persoană convocată a fost o altă rudă, de sex feminin.

Aceasta din urmă s-a deplasat pe 5 ianuarie 2016 la sediul DSVSA Bacău, având asupra sa nişte ouă şi un bon fiscal emis de un supermarket din Bacău. Se sediul instituţiei, angajaţii i-au explicat că trebuie formulată o reclamaţie în scris. Femeia a renunţat la demers, a restituit ouăle unui angajat Vanbet, care i le-a predat patronului.



Trei zile mai târziu, Fănel Bogos s-a prezentat personal la şefa DSVSA Bacău.

„Discuţiile s-au purtat iniţial pe marginea unor subiecte care nu prezintă relevanţă în cauză, după care interlocutorii au folosit o tonalitate joasă (şoapte). Din procesul-verbal de redare rezultă că cei doi au discutat despre persoana („femeia“, „tipa“) care a venit „marţi“, adică pe data de 05.01.2016 la laborator şi că niciunul dintre interlocutori nu cunoaşte identitatea femeii. În acest context, Bogos Fănel a scos din buzunarul stâng al pantalonilor o sumă de bani pe care a introdus-o într-o agendă de tip «planner» aflată pe biroul lui Bodea Carmen-Carleta. Ulterior acestui moment, Bogos Fănel a părăsit biroul şi, urmare a solicitării formulate de Bodea Carmen-Carleta, s-a deplasat la autoturismul personal de unde a revenit având asupra sa două sacoşe: una de culoare albă în care erau materiale promoţionale şi una de culoare albastră în care se aflau ouă.

Bodea Carmen-Carleta: Da' ce faci?

Bogos Fănel: Am pus un cadou“, descriu procurorii DNA momentul.



Minciunile celor doi acuzaţi



După aproximativ o oră de discuţii, omul de afaceri a părăsit biroul directoarei care, după ce a examinat conţinutul sacoşelor, a chemat o subalternă în birou, căreia i-a cerut să facă „ce facem noi din ele“, referindu-se la presupusele dovezi furnizate de Bogos. „După plecarea martorei din birou, Bodea Carmen-Carleta a deschis agenda tip planner situată pe biroul său, s-a uitat la conţinut, după care a aşezat agenda sub nişte documente“, se mai menţionează în actul de sesizare al instanţei.



Banii oferiţi de Bogos au fost descoperiţi cu ocazia percheziţiilor, în urma cărora Carmen-Carleta Bodea a fost reţinută şi ulterior arestată prevenitv. Femeia a recunoscut că are suma de la omul de afaceri Fănel Bogos, însă a invocat că a primit-o cu titlul de împrumut.



Audiat iniţial în calitate de martor, Fănel Bogos a declarat procurorilor DNA că o cunoştea de mai mulţi ani pe Carmen Bodea, cu care avea o relaţie colegială şi că în data de 8 ianuarie aceasta i-ar fi solicitat cu titlul de împrumut 3.000 de lei. Neştiind că întâlnirea lor a fost monitorizată, Bogos a invocat că directoarea Bodea l-a asigurat că-i va restitui împrumutul la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie 2016. În plus a susţinut că în timpul întâlnirii au purtat numai discuţii legate de viaţa personală.



Deranjat de ouăle din Polonia



Ulterior, în calitate de suspect, Bogos şi-a schimbat declaraţiile. Acesta recunoscut că au purtat şi alte discuţii şi că a lăsat în biroul directoarei o sacoşă cu ouă şi un bon fiscal, care făceau obiectul reclamaţiei pe care angajatul său şi rudele la care a apelat n-au dorit să şi-o asume. A invocat că a acţionat din interes pur profesional, fără alte substraturi. Susţinerile sale nu au fost însuşite de judecători.



„Singura explicaţie logică şi rezonabilă este cea oferită de martorii B.L. şi B.L. care au declarat că M. P.a fost trimis de şeful său să solicite analize asupra unor ouă cu scopul de a elimina anumiţi concurenţi de pe piaţă, respectiv cei care comercializau ouă provenite din Polonia. În acest fel se explică interesul lui Bogos Fănel de a-i da suma de 3.000 lei inculpatei Bodea Carmen-Carleta şi reticenţa martorului M. P. de a reclama personal la DSVSA Bacău că a achiziţionat ouă improprii consumului (pentru a nu se face legătura dintre firmele administrate de Bogos Fănel şi reclamaţia cu privire la ouăle din Polonia). Motivele prezentate de M. P. rudelor sale, că nu se poate prezenta la DSVSA Bacău pentru că nu are buletin de Bacău sunt puerile“, se menţionează în motivarea hotărârii pronunţate de Tribunalul Bacău, care l-a condamnat pe Fănel Bogos, pe 27 martie 2018, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită.



Închisoare cu executare pentru fosta şefă a DSVSA Bacău



Fosta directoare a DSVSA Bacău, Carmen Carleta Bodea, a fost condamnată la sfârşitul lunii martie 2018, la trei ani şi opt luni închisoare cu executarea pentru fapte de corupţie şi divulgarea de informaţii secrete. Alături de fosta şefă a DSVSA Bacău, au fost condamnaţi şi intermediarii şpăgilor, Vasile Budacă, preşedintele PSD Comăneşti, dar şi un preot, Ioan Preotu, care a oferit mită pentru a cumpăra un post fiicei sale, medic veterinar. Aceştia din urmă au scăpat cu pedepse cu suspendare, după ce au încheiat acorduri de recunoaştere cu DNA. Pe 29 mai, la Curtea de Apel Bacău va începe judecarea apelului în acest caz, sentinţa pronunţată de instanţa de fond fiind contestată de toate părţile din dosar, inclusiv de procurorii DNA, care solicită pedepse mai aspre.