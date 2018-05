Femeia din Vaslui dispărută în urmă cu o săptămână a fost găsită moartă în apropierea unui complex comercial, cu telefonul funcţional lângă ea

Pe 14 mai, dimineaţa, Margareta Durcan a plecat de la domiciliul ei din Vaslui, iar dispariţia acesteia a fost sesizată imediat de soţul femeii. Întreaga familie a făcut căutări prin oraş, având în vedere că femeia de 64 de ani era bolnavă, suferea de dureri atroce de oase, şi se deplasa foarte greu.

Fiica femeii a povestit că lunea trecută tatăl ei a mers să îşi ia pensia. A întrebat soţia dacă nu merge şi ea, însă femeia a refuzat spunându-i că este obosită, deoarece toată noaptea nu dormise din cauza durerilor.

La scurt timp după plecarea soţului, Margareta Durcan a plecat şi ea de acasa. ”Noi bănuim că s-ar fi dus dupã el. Însă nu s-au întâlnit. Am sunat-o, am vãzut că nu îmi răspunde şi l-am sunat pe tata. «Lasă că vorbim când ajung eu acasã», mi-a spus. Când a ajuns, nu era. Am intrat în panică, am început să o căutăm, pentru că la telefon nu răspundea, iar ea nu obisnuia să facă lucruri de genul acesta”, a povestit fiica femeii.

Având în vedere că telefonul femeii încă suna, familia a solicitat poliţiştilor să încerce localizarea acesteia după telefonul mobil, însă li s-a comunicat că pentru acest lucru trebuie respectaţi anumiţi paşi procedurali.

După patru zile de la dispariţie, vineri, 18 mai, Margareta Durcan a fost descoperită fără viaţă în apropierea complexului comercial din zona Kaufland de către un echipaj de Poliţie. Trupul femeii era parţial căzut în canalul colector din apropierea şoselei. Telefonul i-a fost găsit funcţional pe malul apei.