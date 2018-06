Zeci de elevi olimpici şi profesori, premiaţi de Primăria Drobeta-Turnu Severin

„Este prima acţiune pe care o iniţiem la nivel de Consiliul Local şi la nivel de primar, dar cu siguranţă nu va fi ultima. Am încercat să premiem performanţa, am încercat să premiem pe cei care muncesc şi cei care ne fac mândri că suntem din Drobeta Turnu Severin, că suntem mehedinţeni, atât la olimpiadele naţionale, cât şi la olimpiade internaţionale. Astăzi am premiat un număr de 30 de elevi şi 28 de profesori, sperăm din suflet ca în anii următori să premiem şi mai mulţi copii şi mai mulţi profesori”, a declarat primarul Marius Screciu.

Premierea elevilor olimpici s-a făcut în urma unui proiect de hotărâre iniţiat de consilierul local Andrada Turbat şi care a fost aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii locali.

„Mă bucur că astăzi am putut răsplăti o parte din efortul depus atât de elevi, cât şi de profesori. Observ că au primit această iniţiativă cu bine. Mi-aş dori ca la anul să putem premia şi elevii premianţi la concursurile naţionale. Vreau să mulţumesc colegilor consilieri locali, care au votat în unanimitate acest proiect”, a spus consilierul local Andrada Turbat.

Suma alocată de la bugetul local pentru premiere a fost de aproximativ 60.000 de lei.