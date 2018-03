Orchestra ”Lăutarii Mehedinţiului” face repetiţii pentru Zilele Severinului

Astăzi, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Screciu, a participat la audiţii şi a ţinut să le spună un cuvânt de încurajare.

”Ansamblul profesionist de muzică populară ”Lăutarii Mehedinţiului” este un proiect cultural de suflet, un proiect cultural în care cred şi un proiect cultural benefic pentru municipiul nostru, pentru judeţ şi să sperăm că şi unul naţional. Pretenţiile de la această formaţie sunt mari, sperăm să ne reprezinte cu seriozitate şi cu cinste, acolo unde o să fie invitaţi. Va fi primul lor examen serios cu public în noua postură, au mai cântat între timp la spectacole mai mici, dar la Zilele oraşului vor fi zeci de mii de severineni. Eu sunt convins că vor face faţă, le urez succes tuturor, domnului Nucu Drăghia şi am încredere că vor deveni o formaţie valoroasă pentru mehedinţeni”.

De la începutul acestui an, Palatul Culturii ”Teodor Costescu” are în componenţa sa un ansamblul profesionist de muzică populară, ”Lăutarii Mehedinţiului”, sub bagheta maestrului Nicolae Drăghia.