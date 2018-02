Afacerista care îşi duce iile cusute manual în toate colţurile lumii

În urma cu cinci ani, Iulia Martinescu a pus bazele unei afaceri inedite, deschizând un atelier în care femeile satului lucrează cu spor la obiectele vestimentare tradiţionale. Acum este cunoscută în toată ţara, dar a reuşit să facă vestita ie de la Ponoarele din judeţul Mehedinţi în toate colţurile lumii. Are comenzi de la artiste de muzică populară, dar şi de la oameni îndrăgostiţi de portul popular, şi în perioada următoare Iulia Martinescu se pregăteşte să dea tonul în modă cu noul model de port popular: ia cusută cu lavandă! ”Iarna este cea mai încărcată perioadă din an! De ce spun asta? Pentru că asta înseamnă că ne adunam la gură sobei şi "scotocim" în lăzile de zestre. Reînviem alte modele. Avem sute şi e destul de greu să hotărâm ce facem pentru că trebuie să luăm cea mai bună decizie. Pentru noi fiecare model are o poveste. Fiecare ie este unică. Pe lângă modelul pe care îl alegem cu grijă, importante sunt culorile. Şi, pentru că şi în materie de ii tradiţionale urmărim să fim în pas cu moda, ţinem cont de culoarea anului. 2018 este pus sub semnul lavandei! Ca atare vă dezvălui un mic secret. Printre noile modele, avem lavandă cusută pe ie. Violetul se va regăsi şi în paleta noastră de culori. Într-un cuvânt...fiţi cu ochii pe noi! Pregătim noua colectie”, ne-a spus tânăra afacerista de la Ponoarele.





În Cipru şi la Roma va ajunge ia cusută cu lavandă, marca Iulia Martinescu. “Urmează evenimente importante. Pregătim intens prezenţa noastra pentru a sărbători IA. Anul acesta mergem în luna mai în Cipru la Nicosia şi în luna iunie Italia la Roma. Sunt două evenimente importante pentru că cei plecati ne aşteaptă cu sufletul la gură. Preţuiesc la adevarata valoare tot ce-i românesc şi atunci NOI TREBUIE SĂ FIM LA ÎNĂLŢIME”, ne-a mai spus Iulia Martinescu.