Un medic român ajuns o somitate în Germania se întoarce în ţară să trateze cancerul la sân: „De mult caut un motiv să vin în România“

Venit în 2015 în România pentru o conferinţă medicală, şeful Clinicii Universitare de Obstetrică-Ginecologie din Magdeburg, profesorul Şerban Costa, a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul” despre dragostea sa pentru România, despre faptul că, deşi nu consideră că are o datorie faţă de România, fiind un produs al şcolii germane de Medicină, iubeşte această ţară şi ar dori să îşi pună uriaşa sa experienţă la dispoziţia României.

„Aş fi dispus să pun experienţa mea la dispoziţia României şi am spus de multe ori că dacă vrea cineva să profite de pe urma experienţei mele, o fac cu tot dragul. M-am oferit să particip la cursuri la universităţi, m-am oferit pentru a-i ajuta pe tinerii de aici, dar momentan sunt doar vorbele şi intenţiile mele”, spunea profesorul Costa în interviul acordat ziarului „Adevărul”. A surprins atunci româna perfectă, fără niciun accent german, vorbită de Şerban Costa după 40 de ani petrecuţi în Germania. „Ca să nu uit să vorbesc în română, mi-am jurat să citesc în fiecare an măcar o carte în limba română. Şi aşa am făcut!”, a venit explicaţia medicului.

Nicio universitate sau spital de stat nu au fost interesate de disponibilitatea profesorului Costa. Au decis, însă, să profite de dorinţa medicului specializat în Germania de a se întoarce în România reprezentanţii spitalului privat Premiere din Timişoara, spital din cadrul căruia fac parte medici care l-au adus periodic pe profesorul Costa la conferinţe medicale în România.





Din acest an, Şerban Costa va veni periodic la Timişoara pentru a consulta şi opera paciente cu cancer la sân, dar şi pentru a construi, împreună cu medicii de aici, un centru de tratament al cancerului la sân. Este doar un prim pas pentru întoarcerea definitivă a medicului în România, Şerban Costa începând demersurile pentru recăpătarea cetăţeniei române, pierdută odată cu emigrarea din 1974. „Să fiu sincer, pentru mine nu este numai un efort. Este şi o plăcere. De ani de zile caut un motiv să vin în România şi dacă motivul este unul medical, e foarte bine. Cred că pot să transfer ceea ce am învăţat în Germania înspre România şi să vă spun sincer mă simt foarte bine având simţământul acesta că fac un bine”, a declarat medicul Şerban Costa pentru "Adevărul".

Centru de tratament al cancerului la sân

Profesorul româno-german susţine că peste 90 la sută din cancerele la sân pot fi vindecate, cu condiţia ca boala să fie descoperită în fază incipientă. Tocmai de aceea, susţine Şerban Costa, e nevoie de un sistem bine organizat care să le ajute pe femei să descopere boala în timp util, iar pe medici să o trateze. „La ora actuală, pacientele din România se duc de la un medic la altul, sunt trimise fără un sistem oarecare şi se pierde enorm de multă vreme şi asta este valabil atât pentru paciente cât şi pentru medic. Trebuie să existe un medic călăuză, care ştie ce are pacienta şi ştie unde trebuie trimisă. Eu doresc să fac împreună cu colegii de aici un centru de tratament al bolilor de sân. Când spun că vreau să o fac cu colegii de aici, asta implică o grupă interdisciplinară pentru că bolile de sân nu pot fi tratate de o persoană şi nici de o disciplină. E vorba de o colaborare intensă şi structurată între radiologi, ginecologi, chirurgi, oncologi şi foarte important, patologi. O asemenea echipă trebuie să discute toate cazurile pentru a se lua o hotărâre. Nu este foarte dificil să formăm o asemenea echipă. Dacă se formează o asemenea echipă şi avem radiologi, oncologi, patologi supraspecializaţi şi împlinim anumite cerinţe, un asemenea centru poate fi acreditat şi acreditarea asta ar însemna doar că dovedim că ne mişcăm la nivelul standardelor europene, ceea ce nu este greu”, a declarat Şerban Costa.

Specialistul în tratarea cancerului la sân a explicat şi care ar trebui să fie paşii de urmat pentru ca boala să fie tratată corespunzător. „Aproape fiecare pacientă care vine la mine aici la spital vine cu un maldăr de hârtii, cu analize extrem de costisitoare care nu îşi au rostul pentru că trebuie păstrată o aşa - numită cascadă a diagnosticului. Aici se începe cu cea mai complexă investigaţie. Multă lume are impresia că dacă e mai scumpă o investigaţie cu atât e mai bine, ceea ce nu corespunde realităţii. Eu sunt de părere că trebuie să existe un medic căruia să i se adreseze pacienta în primul rând. După părerea mea, medicul acesta trebuie să fie medicul de familie. De aici, pacienta trebuie trimisă unui alt coleg care ştie să examineze sânul. La ora actuală, nicio ramură a Medicinei nu se ocupă de examinarea sânului, ceea ce mie mi se pare scandalos pentru că aceasta este cea mai frecventă formă de cancer la femei. Este inadmisibil ca femeile să fie lăsate singure, de capul lor, să nu ştie că de la o anumită vârstă trebuie să meargă la o mamografie, să nu ştie cum să se palpeze ele însele şi să nu ştie care sunt paşii următori”, a mai declarat medicul româno-german.



Profesorul Costa a declarat că disciplina cea mai potrivită pentru consultarea femeilor suspecte de cancer la sân este ginecologia pentru că ginecologii se ocupă de aparatul genital feminin şi sânul aparţine aparatului genital feminin. „Ei sunt cei care trebuie să ştie cum se palpează sânul. Acest examen clinic este destul de uşor de învăţat. Chiar şi ecografia sânului este o procedură destul de simplă, mult mai simplă decât ceea ce ginecologii ştiu să facă deja. Fiecare aparat de ecografie poate fi dotat cu o sondă cu care se poate examina sânul. Ceea ce trebuie făcut este să înveţe colegii această formă de investigaţie. Eu sunt dispus şi vom face nişte cursuri de ecografie a sânului. Un asemenea curs am ţinut anul trecut aici la Timişoara şi doresc să iau legătura cu alţi colegi din România care sunt specializaţi pe ecografia sânului şi să oferim asemenea cursuri colegilor care vor să înveţe investigaţia respective”, a mai arătat medicul Şerban Costa.

Medicul a mai spus că un centru de tratament al cancerului de sân aşa cum îl vede el aduce numai beneficii, atât pentru paciente, cât şi pentru medic. „Răspunsul este foarte simplu. Pacientei i se dă o orientare. Pacienta ştie: aici trebuie să mă duc prima oară, a doua oară şi a treia oară. Pacienta ştie, de asemenea, care este medicul ei, care colectează toate informaţiile. Medicii îşi organizează mai bine munca, iar profitul medicului este că are mai mult timp. Poate trata mai mulţi pacienţi şi nu este expus unui haos de telefoane, de mail-uri, de telefoane şi sms-uri, ci poate să îşi facă munca în linişte”, a mai declarat profesorul.



„Noi, cei care vrem să venim înapoi suntem dependenţi de sistemul privat”

Şerban Costa a declarat că mulţi medici români plecaţi în străinătate ar dori să se întoarcă în România, dar sistemul medical de stat nu este în momentul de faţă atractiv pentru un medic tânăr. „Eu ştiu că sunt intenţii de a schimba sistemul, ceea ce mă face să fiu optimist. Eu sunt convins că în câţiva ani sistemul va fi de aşa natură încât să devină din nou interesant pentru colegii care au plecat în alte ţări să revină în România. La ora actuală nu este interesant. La ora actuală, noi cei care vrem să venim înapoi suntem dependenţi de sistemul privat pentru că în sistemul de stat se pare că nu e nevoie de noi. Ceea ce nu este o problemă majoră pentru că colegii care au plecat în alte ţări învaţă ceva acolo. Eu sunt ferm convins că majoritatea îşi păstrează dorul de ţară şi ar dori să revină în cazul în care li se oferă ceva aici. Nu trebuie să le oferi bani. Trebuie să le oferi celor tineri posibilitatea de a face o carieră în spitale sau în clinici universitare şi să le oferi posibilitatea ca ei să se dezvolte în sistemul privat”, a declarat profesorul Costa.

Medicul româno-german a mai spus că plecarea medicilor din ţară nu ar trebui să panicheze pe nimeni. „Faptul că sunt în Germania 4.500 de medici români la ora actuală, înseamnă că 4.500 de medici tineri români sunt educaţi în sistemul german. Dacă te gândeşti că o parte dintre aceştia se vor întoarce şi vin cu know how-ul german este un câştig pentru România. O problemă peste care trebuie să se treacă în privinţa mentalităţii este să te bucuri de cei care revin şi nu să îi simţi ca pe nişte aroganţi, nişte intruşi, nişte trădători, aşa cum se spunea pe vremea comunismului. Bucură-te că vin oameni aceştia, pentru că ei nu vin cu mâna goală şi nici nu vin la cerşit. Ei vin să dea ceva. Acesta este sensul Medicinei”, a mai arătat Şerban Costa.