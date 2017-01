Un fost membru al Institutului European Ombudsman îi cere demisia de onoare lui Victor Ciorbea: „Dezonoraţi instituţia pe care o conduceţi“

În scrisoarea deschisă transmisă presei, Virgiliu Pop îi cere demisia lui Victor Ciorbea, susţinând că prin atacarea Legii 90/2001, la Curtea Constituţională, Victor Ciorbea dezonorează instituţia Avocatul Poporului. Redăm mai jos conţinutul scrisorii adresate de Virgiliu Pop lui Victor Ciorbea:

„Domnule Ciorbea,

În anul 1995, am publicat prima carte românească despre instituţia Avocatului Poporului, intitulată „Avocatul Poporului - Institutie Fundamentală a Statului de Drept”, apărută la Editura Perenia (ISBN 973-96412-8-8). În anul următor, am fost admis ca membru al Institutului European al Ombudsmanului (European Ombudsman Institute). Deşi viaţa mea profesională m-a purtat către alte specialităţi juridice, am rămas un prieten al acestei instituţii menite de a servi cetăţeanul. Activitatea dumneavoastră în funcţia de Avocat al Poporului, mai ales contestarea la Curtea Constituţională a Legii 90/2001, care interzice condamnaţilor penali de a face parte din guvern, dezonorează instituţia pe care o conduceţi, aducând grave atingeri independenţei acesteia. Prin urmare, vă solicit demisia de onoare.

Virgiliu Pop

Autor – „Avocatul Poporului - Institutie Fundamentală a Statului de Drept”

Fost membru al European Ombudsman Institute.“