Tensiuni majore în interiorul PNL Timiş. Reales preşedinte, Nicolae Robu şi-a urcat în cap mai mulţi primari din judeţ

PNL Timiş este la un pas de implozie după ce 13 primari au organizat, chiar de ziua partidului, o conferinţă de presă în care şi-au arătat nemulţumirea faţă de conducerea PNL, anunţând, totodată, lansarea unei platforme politice care ar putea constitui un prim pas spre ruperea partidului şi înfiinţarea unei noi organizaţii politice. „În primul rând ce ne-a mulţumit a fost faptul că, deşi alegerile s-au desfăşurat cu numeroase încălcări ale statutului, am trecut peste asta şi am sperat că noua conducere va face pasul spre reunificarea PNL Timiş. Acest lucru nu s-a întâmplat. Ba mai mult decât atât, noua conducere a trecut la acţiuni revanşarde în sensul că cei mai aspri critici la adresa conducerii au fost schimbaţi din funcţiile de preşedinţi ai organizaţiilor locale pe motiv de indisciplină şi sfidare. Asta pentru că nu am organizat alegeri în semn de protest faţă de modul de desemnare a delegaţilor la cofnerinţa judeţeană. Noi, primarii de oraşe şi de comune, am întins totuşi o mână noii conduceri şi am propus să ne întâlnim. Dacă suntem solicitaţi vom participa toţi, dar nu separat, astfel încât să găsim soluţii să detensionăm situaţia. Ieşirile acestea, unii împotriva celoralţi nu aduc decât deservicii”, a declarat Alin Nica, potrivit căruia din grupul „dizidenţilor” fac part mai mult de jumătate din primarii PNL din Timiş.

Liderul primarilor revoltaţi din PNL Timiş a declarat că grupul de edili pe care îl conduce aşteaptă o invitaţie la dialog. „Faptul că de la alegerile interne nimeni nu a catadicsit să ne dea un telefon arată starea de fapt din interiorul PNL. De la o non relaţie la o relaţie oricare ar fi ea, ar fi un pas înainte. Noi avem o serie de doleanţe, aceea de a schimba modul de raportare a conducerii faţă de simplii membri de partid şi aleşii locali, în sensul de a nu-i vedea ca pe nişte supuşi, ci ca pe colegi egali. Şedinţe de birou judeţean în care discutăm doar despre Timişoara, fără să facem politică, ci doar ascultăm monologuri în care ne sunt descrise războaiele ba cu presa, ba cu diverşi inamici reali sau imaginari ai domnului primar (n.r. Robu) nu cred că sunt ceea ce trebuie să facă un partid politic”, a mai declarat Alin Nica.

Fostul contracandidat al lui Nicolae Robu la şefia filialei judeţene a PNL Timiş a mai spus că primarii nemulţumiţi de actuala conducere au convenit ca în cazul în care nu sunt chemaţi la dialog şi consultaţi să creeze „un grup de reformă liberală” în care să se poată exprima. Acesta ar putea fi un prim pas spre plecarea primarilor din PNL şi înfiinţarea unui nou partid. „Teoretic este o posibilitate, dar noi nu e gândim la această direcţie. Noi am intrat în PNL din convingere, dar dacă nu suntem de acord cu conducerea vremelnică a filialei Timiş, nu înseamnă că suntem de acord cu valorile şi principiile liberale care au constituit magnetul pentru noi ca oameni politici. Noi o să dăm totul să luptăm din interior pentru a-i convinge şi pe ceilalţi colegi că idelile noastre sunt sănătoase pentru viitorul filialei noastre”, a mai declarat Alin Nica.

Fost preşedinte al PNL, senatorul de Timiş Alina Gorghiu s-a oferit, alături de deputatul Marilen Pirtea, să medieze conflictul dintre primarii nemulţumiţi de Nicolae Robu şi primarul Timişoarei. „Ccred că putem fi liantul între conducerea judeţeană şi orice alţi membri ai partidului care au opinii diferite. Cred că putem să coagulăm, astfel încât organizaţia din Timiş să fie una întreagă”, a spus Alina Gorghiu, care a mai declarat că nu încurajează opiniile exprimate în afara partidului.

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a refuzat să comneteze ieşirea primarilor rebeli, susţinând că este „ultra – tolerant”, dar nu stă de vorbă cu „mincinoşii”. „Nu comentez în niciun fel, de ziua PNL, ieşirea publică a celor care susţin că sunt disensiuni majore în filiala Timiş. Poate mâine voi comenta (…) Eu nu am nevoie de medierea nimănui, pentru nimic, în PNL. Sunt un om deschis, sunt un om ultra-tolerant, aşa cum am dovedit (…) Respect prea mult partidul, îi respect prea mult pe înaintaşii noştri şi mă respect prea mult pe mine însumi, încât n-o să intru în discuţii de gâlceavă”, a declarat Robu, citat de debanat.ro.

Miercuri seara, Robu a fost invitat să intre în direct prin telefon într-o emisiune la Digi 24 Timişoara, emisiune al cărei invitat a fost Alin Nica, liderul primarilor rebeli. Robu a refuzat să intre prin telefon, justificându-şi gestul. „Nu stau de vorbă cu asemenea oameni, care mint cu neruşinare şi tulbură partidul de un an. Discut orice problemă a Partidului Naţional Liberal în cadru statutar, în interiorul partidului. Cine încalcă statutul evident că va avea de suportat prevederile acestuia, în funcţie de gravitatea încălcării. Niciun membru PNL nu este mai presus de statut”, a transmis Nicolae Robu, potrivit debanat.ro, postului de ştiri citat.