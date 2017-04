FOTOREPORTAJ „Croazieră” pe Bega, cu imagini superbe, dar şi ruine şi bălării. Ce poţi vedea dacă te plimbi cu celebrele vaporaşe de la Timişoara

Timişorenii, dar şi vizitatorii oraşului se pot plimba gratuit cu vaporaşele pe traseele Piaţa Maria Uzina de Apă (amonte) şi retur sau Piaţa Maria – Podul Modoş (aval) şi retur. Un traseu durează 45 de minute. Provocat de un prieten fotograful Constantin Duma a acceptat să se îmbarce pentru o „croazieră” pe Bega, realizând o serie de fotografii care arată ce se poate vedea, practic, la o plimbare cu vaporaşul pe primul canal navigabil din România.

Timişoara, cu bune şi rele

Din imaginile realizate de fotograful timişorean se poate vedea, în zona centrală, o Timişoară frumoasă, cu maluri îngrijite, zone verzi şi sălcii curgătoare. În contrast cu aceste imagini sunt zonele neîngrijite, cu bălării şi clădiri aflate în ruină. „Pentru a fi un traseu comercial trebuie făcute şi amenajările care să nu denatureze ideea de frumos. Timişoara de la nivelul apei este cu totul şi cu totul altceva decât de la nivelul malurilor. Eu am lăsat materialul brut pentru a avea o imagine reală. Spre exemplu, cineva care merge pe Bega şi s-ar aştepta să vadă catedrala, îi vede doar vârful. Per ansamblu, oamenii cu care am vorbit sunt încântaţi. E plăcut pentru copii. Am fost împreună cu doi englezi. Au fost surprinşi că este gratuit”, a declarat Constantin Duma.

Soluţiile primăriei: taxarea ruinelor şi amenajarea podurilor

Reprezentanţii Primăriei Timişoara admit că în timpul unei plimbări cu vaporaşul „perspectiva pe care un turist, un vizitator sau chiar un cetăţean al Timişoarei o are este diferită de la o zonă la alta”. „Sunt mai multe aspecte care ar trebui discutate. Clădirile care sunt pe malul Begări aparţin unor foste fabrici care acum sunt în ruină. Prima opţiune este supraimpozitarea unor astfel de proprietăţi, iar în viitor reabilitarea acestora. O altă problemă este legată de întreţinerea taluzurilor şi a cursurilor de apă. Este o întreţinere pe care o realizează Direcţia Apelor, cu care vom sta în continuare în contact pentru ca aceste lucrări să se desfăşoare cu ritmicitatea de care este nevoie pentru ca taluzurile să arată aşa cum trebuie şi când sunt privite de pe vaporetto”, a declarat viceprimarul Dan Diaconu. Potrivit viceprimarului, primăria are în plan şi reabilitarea podurilor pe sub care trec vaporaşele, unele dintre acestea oferind imagini dezolante. „Noi reabilităm podurile din cauza elementelor tehnice şi de trafic, dar un rezultat al reabilitării podurilor este şi aspectul estetic de la nivelul canalului Bega”, a mai spus Diaconu.