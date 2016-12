VIDEO Reportaj acasă la rudele lui Sorin Grindeanu, în Oltenia. Unchiul premierului desemnat: „E un băiat finuţ, mai retras. Era în cărţi de prima dată“

Rudele şi vecinii din Pocruia nu prea l-au văzut pe Sorin Grindeanu prin satul lor, unde îşi are rădăcinile. Ultima dată a fost în urmă cu 20 de ani, la nunta unui verişor, fiica Mariei Procopie, mătuşa sa şi cea mai în vârstă dintre cei cinci fraţi şi surori care mai sunt în viaţă.

De la rudele primului ministru desemnat reporterii „Adevărul“ au aflat că bunicul lui a lucrat la întreţinerea căii ferate forestiere pe care circula mocăniţa, iar bunica a fost casnică, ocupându-se de creşterea celor şase copii şi de treburile gospodăreşti. Viaţa nu a fost uşoară, pentru că toată familia trăia dintr-un singur salariu şi din roadele muncii câmpului.



Chiar în locul unde s-a născut tatăl primului ministru desemnat, undeva pe Dealul Pocruiei, la ieşire din sat, jurnaliştii l-au întâlnit pe Vasile Grindeanu, unchiul lui Sorin Grindeanu. Acesta a relatat pe scurt viaţa fratelui său: „Tatăl dânsului este fratele meu şi s-a născut în Pocruia, dar fiul său, primul ministru desemnat, s-a născut în Caransabeş. Iar tatăl lui, adică fratele meu, s-a născut aici unde trăiesc eu acum. Tatăl lui Sorin continuat, apoi, liceul la Baia de Aramă şi pe urmă a dat la facultate la Matematică, la Timişoara. Apoi a luat post de profesor la Liceul pedagogic din Caransebeş. Sorin l-a urmat pe tatăl lui şi a fost tot la facultatea de matematică de la Universitatea de Vest din Timişoara. (...) El cât a fost mic a stat mai mult la bunicii din partea mamei, adică în Borlovenii Vechi, în Caraş Severin. Acolo şi-a petrecut copilăria“.

Unchiul lui Sorin Grindeanu ne povesteşte că fratele său, Nicolae, vine frecvent în Pocruia, ultima vizită fiind chiar în vara trecută: „Tatăl lui Sorin Grindeanu a fost şi în vara aceasta la Pocruia. Vine pentru că se trage de aici. El şi-a făcut casă în Caransebeş. Când vine în Pocruia, stă la mine. A venit cu prieten. A mers la cimitir la părinţi. Nu a stat mult, cam 4-5 ore şi a plecat“.

Nicolae Grindeanu (foto stânga), tatăl lui Sorin Grindeanu, este doctor în matematică şi este autor a mai multor culegeri. El a fost directorul Liceului Pedagogic „CD Loga“ din Caransebeş şi inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş Severin. În anul 2012, Nicolae Grindeanu a fost desemnat de „Adevărul“, în urma unei campanii, drept cel mai apreciat profesor din Caraş Severin.

Vasile Grindeanu speră că nepotul său va face lucruri bune în fruntea ţării:

Primul ministru desemnat are un unchi care trăieşte în SUA

Vasile Grindeanu este pensionar. El a lucrat la o uzină din oraşul Rovinari, care presta diferite lucrări pentru termocentrala din localitate şi carierele miniere. „Nu mai merge nimic monentan în ţară“, spune unchiul lui Sorin Grindeanu. Acesta are doi fii, verişorii lui Sorin Grindeanu: unul este poliţist, iar celălalt trăieşte în Italia, fiind plecat la muncă de mai bine de şapte ani.

Vasile Grindeanu mărturiseşte că mai are un frate, Ion, care a emigrat în SUA în urmă cu mai mulţi ani. El a plecat pentru a fi alături de fiul său, care a reuşit să emigreze prin programul „Loteria vizelor“. Ion Grindeanu, unchiul primului ministru, are vârsta de 71 de ani şi a muncit în construcţii şi acum este pensionar. De asemenea, un alt unchi al primului ministru desemnat trăieşte în Reşiţa.

„Am fost o familie săracă“

În satul Pocruia mai trăieşte şi Maria Procopie (foto jos), mătuşa primului ministru desemnat. Bătrâna are 76 de ani şi trăieşte într-o casă care se află chiar pe malul pârâului Pocruia. Maria Procopie ţesea ciorapi pentru o nepoţică atunci când am vizitat-o.





„Familia Grindeanu de la noi se trage. (...) Tatăl său a fost profesor de matematică şi fizică. Tatăl său a fost deştept. Cel mai deştept din toţi fraţii noştri. A avut ambiţie să plece şi să trăiască bine, că noi am fost necăjiţi. Am fost o familie săracă, pentru că părinţii noştri se descurcau cam greu“, ne spune Maria Pricopie. Bătrâna are încredere că nepotul ei va face lucruri bune în fruntea ţării: „Mă bucur că a fost numit prim-ministru. Să fie sănătos şi cuminte, ca să poată să ajute pe toată lumea. (..) “, ne-a spus Maria Procopie.

Mătuşa lui Sorin Grindeanu are o pensie de numai 430 de lei

Maria Procopie trăieşte dintr-o pensie de numai 430 de lei. Bătrâna muncit timp de 12 ani la Arta Casnică Tismana. A lucrat acasă la război feţe de masă sau ştergare. „Lucram acasă la război. Ţeseam şi le duceam pe urmă acolo, după care ne primeam salariul. Mergea bine Arta Casnică. Toţi de prin sat avem pensii de acolo. S-a desfiinţat Arta Casnică şi am rămas la pensie. Am şi eu doi copii. Fata este măritată în sat, iar băiatul (n.r. - verişorul lui Sorin Grindeanu) lucrează la pompieri în Tismana“, ne mai spune Maria Procopie.

Localnicii din Pocruia se mândresc că primul ministru desemnat îşi are rădăcinile în satul lor. „Noi suntem încântaţi că se trage de

la noi. Nu ştiu ce va face, că eu nu sunt adeptul PSD. Este o onoare pentru satul nostru.

Nu ştiu dacă o să-şi îndrepte atenţia către Tismana, poate mai mult către Timişoara, pentru că acolo trăieşte“, a spus Dan Văcărescu.