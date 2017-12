VIDEO „Luceafărul“ lui Eminescu, convertit într-un film de animaţie unic. „Am lucrat ca un nebun la acest proiect“

Ion Cebotari are 30 de ani şi s-a născut în oraşul Nisporeni, din Republica Moldova. Este căsătorit cu Nadejda şi are doi copii, Maximilian si Otilia.



La sfârşitul anului 2015, acesta a emigrat împreună cu familia în Canada. Încă de când se afla în Republica Moldova îşi propusese să transpună „Luceafărul“ într-un film animat 3D mai ales că creaţia lui Eminescu l-a captivat.



„Secretul este în poem. «Luceafarul» mereu a fost pentru mine mai mult decât o poezie. Încă din şcoala o învăţasem toată, intrasem în esenţa strofelor şi subtilitatea lor. Ideea de a realiza un film animat o aveam de mai mult timp, încă de când eram în Republica Moldova, dar cu oricine vorbeam despre acest proiect nu prea îl privea cu ochi buni. În luna septembrie mi-am spus că, dacă nu încep să lucrez, atunci nu îl voi face vrodată. Am profitat şi de faptul că aveam cursuri usoare şi mi-am permis să dedic un anumit timp acestui proiect. Trebuie sa fii puţin nebun ca să ai curajul să te bagi într-un domeniu necunoscut şi să găseşti resursele pentru a face faţă la tot felul de provocări“.

300 de dolari şi trei luni de muncă

Ion a lucrat timp de trei luni la acest proiect de care a fost foarte captivat:

„Am lucrat trei luni şi ceva la acest proiect. Am lucrat ca un nebun. Nici nu ieşeam din casă. Eram dedicat 101%. Doar fiind foarte pasionat de ceea ce realizam am reuşit de unul singur să trec prin toate etapele producerii unui film. Cu un buget de 300$ şi în trei luni nu poţi să faci multe. Practic, am încercat să fac imposibilul. Am trecut de unul singur prin toate etapele producerii unui film de animaţie şi am acumulat o mare experienţă“.





Nu se aştepa ca filmul animat pe care l-a realizată să stârnească aşa multe reacţii pozitive: „Nu am ştiut că va stârni o aşa discuţie. Am realizat desenul animat doar cu caracter de a studia şi de a-mi îndeplini un vis, de a reda «Luceafărul» într-un scurt metraj. Mulţi salută gestul şi sunt încântaţi de animaţie“.

Cum a reuşit să producă de unul singur un film de animaţie

Tânărul moldovean ne explică şi ce tehnică a folosit pentru a da viaţă personajelor sale: „La început a fost un concept care cuprindea trei metode de animaţie. Tot ce se petrece în interior voiam să fie realizat în «Stop Motion», acţiunile din exterior, inclusiv în spaţiu, trebuia 3D. Apoi partea finală în animaţie de siluetă. Obectivul principal a fost să încorporez trei metode într-una singură şi să nu fie rupte una de cealaltă, să pară un tot întreg. De la început am întâmpinat probleme cu crearea expresiilor faciale în «Stop motion» şi am renunţat. Era extrem de scumpă imprimarea personajelor la printer 3D. Apoi, am hotărât să fac maximum posibil în 3D pentru a economisi timp şi bani pentru că nu-i aveam“.

Filmul animat „Luceafărul“ poate fi văzut gratuit pe Internet. Realizatorul lui spune că nu şi-a propus să facă vreun venit de pe urma lui: „Animaţia este postată cu caracter gratuit pe Internet. Nu am avut şi nici nu am în plan să fac vreun venit din asta. În viziunea mea nu e corect ca cineva să profite dintr-o temă aşa de importantă pentru un întreg popor. Eu, la rândul meu, mă voi opune tuturor propunerilor de caracrer financiar. Nu ca nu am nevoie de bani, dar moral nu este corect. De aceea nu voi face profit nici din vizualizări şi nu am inclus reclamă în animaţie. Este un simplu film gratuit pentru toată lumea“.

„Am idei proprii, cu care pot uimi lumea“

Ion vrea să mai realizeze şi alte producţii pe cont propriu: „Nu vreau să mă opresc aici. Sunt capabil şi pot să fac mai multe şi sunt dispus să merg până la capăt şi să vedem unde este acesta. Nu sunt gata să mă angajez la o companie la care doar să fiu o piesă mică în producţia lor. Am idei proprii, pe alocuri mult mai bune şi originale cu care pot uimi lumea“.

Este student la „Art scene en animation“

Tânărul moldovean ne mărturiseşte că de mic era pasionat de tot ce înseamnă scenă şi artă teatrală. „De aceea voiam să-mi fac studiile la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la Facultatea de regie, dar, fiind silit de circumstanţe, am făcut Faculatea de Inginerie la UTM“, ne mărtutiseşte Ion.





Acum este student la Facultatea „Art scene en animation“ de la Universiate LAVAL din oraşul Quebec, Canada. „Pe lângă cursuri, îmi găsesc timp şi de proiecte personale care îmi aduc o enormă plăcere să le realizez“.

„Am decis să-mi schimb domeniul şi să-mi realizez visul meu mult aşteptat“

Despărţirea de casă, de oamenii şi locurile dragi l-au afectat. „Pot să spun ferm că a fost una din cele mai dificile etape ale vieţii mele, dar nu tragice. Atunci am realizat că, dacă am făcut un efort mare şi mi-am schimbat viaţa, am schimbat ţara, modul de viaţă, trebuie să încep totul de la o foaie albă, am hotărât să-mi schimb şi domeniul. Pentru că domeniul artistic a fost şi este prezent în viaţa mea ca o umbră de zi cu zi, am decis să-mi schimb domeniul şi să-mi realizez visul meu mult aşteptat. Cel care nu-şi schimbă părerile şi nu-şi corectează greşelile, nu devine niciodată mai înţelept.

Ion îşi doreşte să se întoarcă acasă într-o bună zi: „Nu este zi să nu mă gândesc la casă. Sper că într-o zi mă voi întoarce şi voi crea de pe loc. Ca să ştie o lume întreagă că şi în spaţiul moldo-românesc sunt oameni care pot uimi o lume întreagă“.