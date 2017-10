Tată agresiv, băgat în arest pentru că şi-a agresat copiii. Avea ordin de restricţie din partea judecătorilor

Vasile Dănescu, în vârstă de 41 de ani, a stat 24 de ore în arest, după ce a fost reţinut de poliţie. Bărbatul a divorţat în urmă cu mai bine de un an, dar continua să-şi hărţuiască propria familie, mai ales atunci când se afla sub influenţa alcoolului. Fosta lui soţie nu a mai rezistat presiunii psihice şi s-a adresat instanţei de judecată, care a emis un ordin de restricţie, astfel încât bărbatul nu mai avea voie să se apropie de fosta sa familie.

Vasile Dănescu nu a ţinut însă cont de acest lucru şi a mers în oraşul Ţicleni, unde locuieşte fosta lui soţie alături de cei doi băieţi, pe care i-a găsit pe terenul sport. Tatăl l-a prins pe unul dintre ei şi a început să-l lovească. Intenţia lui a fost să-l ducă la domiciliul fostei soţii, pentru a o agresa şi pe aceasta.

„A venit la serviciu de mai multe ori şi patronilor le-a fost teamă pentru că a ameninţat de mai multe ori că dă foc la brutărie. Le-a fost teamă să mă mai ţină la serviciu din cauza lui. Am fost plecată cu fratele meu, pentru că a suferit o operaţie. Am ajuns pe la ora 16 acasă, dar copiii erau plecaţi să se joace pe terenul de sport. I-am sunat, dar nu mi-au răspuns. Copilul cel mic m-a sunat apoi şi mi-a spus că sunt la fotbal şi se joacă. M-a sunat după puţin timp speriat să-mi spună că fostul soţ a venit peste ei, l-a prins pe cel mai mare şi l-a luat la bătaie. Mi-a spus că-l trage şi că nu ştie unde vrea să-l ducă, atunci am sunat la poliţie“, a povestit mama copiilor.

Acuzat de comiterea a trei infracţiuni

Vasile Dănescu s-a ales cu dosar penal şi este acuzat de comiterea a trei infracţiuni. Instanţa de judecată a luat în cazul său măsura controlului judiciar pe 30 de zile. „Poliţiştii din cadrul Poliţiei Ţicleni au reţinut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 40 de ani, care, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, şi-a agresat copiii minori. Acesta intenţiona să-şi agreseze şi fosta soşţie, dar activitatea sa a fost oprită prin intervenţia promptă a poliţiştilor. În urma cercetărilor s-a stabilit că acesta se afla sub efectul unui ordin de restricţie emis în luna mai 2017, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal, urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea liniştii şi ordinii publice, violenţă în familie şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti“, a precizat Vasile Roibu, şeful Poliţiei Ţicleni.

Cazul femeii este cunoscut de conducerea Primăriei oraşului Ţicleni. Femeia a primit o locuinţă socială, pentru a-şi creşte copiii şi munceşte la o brutărie din localitate. „Este o femeie la locul ei, liniştită şi muncitoare. S-a integrat bine în rândul comunităţii noastre“, a spus primarul Radu Constantin.