Scrisoare lui Eminescu către superba Cleopatra, femeia pentru care a făcut o pasiune nebună. „Fii a mea nu o noapte întreagă, ci o oră“

Cleopatra Lecca era fiica pictorului craiovean Constantin Lecca. S-a născut la Craiova şi a copilărit până în toamna anului 1848, cu Titu Maiorescu şi sora acestuia. „Când Titu Maiorescu s-a mutat la Bucureşti (în 1875), ea a reluat legăturile cu acesta şi mergea, din când în când, la seratele lui literare“, arată profesorul universitar dr. Paul Rezeanu. La aceste serate l-ar fi întâlnit pe Eminescu.

O altă versiune este înfăţişată de publicistul Ion Ionescu Bucovu în revista „Confluenţe“, care spune că Eminescu ar fi întâlnit-o prin intermediul lui Caragiale: „Cleopatra Lecca era o femeie deosebit de frumoasă, fiind apreciată şi de Titu Maiorescu. Era considerată una dintre cele mai frumoase femei din Bănie. „Iubea arta şi pictura, mergea la teatru, la concerte, la baluri şi la seratele literare ale lui Maiorescu. Stătea mai mult pe la faimoasa Momuloaia, bunica lui Caragiale, care o probozise cu numele de Cleo. Aici, probabil o cunoscuse Eminescu prin amicul sau din acea perioadă, Caragiale, care i-o recomandase ca artistă de teatru. Cum poetul avea slăbiciunea artistelor de teatru, reflex al peregrinărilor lui cu artiştii de teatru din trupele lui Fani Tardini şi Iorgu Caregiale, sau cu artistele de la Teatru cel Mare din Viena, legase o oarecare amiciţie. Primele discuţii probabil că fuseseră despre teatru, Eminescu o întrebase unde făcuse teatru, cu cine arta dramatică, ce piese jucase, ce roluri îi plăcea, dacă-i plăcuse Viena si Parisul…“.

Ea a fost căsătorită căsătorită cu colonelul de infanterie Grigore Poenaru. „Cei doi soţi au avut doi copii, un băiat, Petre (născut la 1866) şi o fată, Maria (căsătorită cu Golfineanu (O. G. Lecca, Familia Lecca). Cleopatra şi Grigore Poenaru au divorţat. Din ce motive şi când anume, nu ştim, dar oricum înainte de 1877. Cei doi copii au rămas în custodia mamei, care şi-a păstrat numele după soţ şi locuia în casa sa din strada Cometei, stradă pe care se aflau „plopii pe care Eminescu îi numărase şi găsise fără soţ»“, mai arată prof. univ. dr. Paul Rezeanu

Divorţul Cleopatrie de colonelul Poenaru s-ar fi produs din cauza infidelităţii acesteie. „Divorţase de ea decurând tocmai dintr-un asemenea motiv- un flagrant delict amoros cu alt bărbat în căminul conjugal- şi procesul devenise celebru în urbea Bucureştiului, dând de furcă câţiva ani tribunaleler bucureştene. Apoi, nu tocmai tânăra văduvioară, uitase repede cele întâmplate şi-şi juca rolul de divă în continuare, având în vedere că femeia era şi artistă“, arată Ion Ionescu Bucovu.

Cleopatra Lecca a fost surprinsă de tatăl ei în cinci portrete executate de tatăl. „Al treilea portret este un desen acuarelisat, aflat în colecţia doamnei profesor Manuela Cernat. Aici «regăsim pe viitoarea muză a lui Eminescu, cu privirea ei tristă, iscoditoare, cu acelaşi obraz frumos tăiat, o frunte înaltă şi cărarea ei desparte drept la mijloc cosiţele. Demoazela, cu o siluetă suie, este, de data aceasta, aşezată într-un jilţ de piele cafenie, fiind îmbrăcată într-o rochie albă, cu dungi şi flori albăstrui, purtând pe umeri o capă albă de dantelă închisă în faţă cu o fundă involtă albastră, iar pe bentiţa din jurul grumazului atârnă doar un singur galben. În mână Cleopatra ţine un trandafir roz palid, de discretă paloare cu a buzele sale” (Barbu Brezeanu, Op. cit.). Al patrulea portret, privit în ordine cronologică, se află la Muzeul de Artă din Arad. Este ulei pe pânză şi o prezintă pe Cleopatra Lecca în jurul vârstei de 25 de ani. E îmbrăcată în rochie cu mânecă lungă cu guler alb şi închisă în faţă cu nasturi negri. Nu poartă nici o bijuterie, în afară de cercei. Chipul său frumos e trist şi gânditor. Al cincilea portret este de asemenea un portret acuarelisat, aflat la Cabinetul de Grafică al Muzeului Naţional al României şi ne prezintă o femeie tânără, frumoasă şi distinsă, în jur de 30 de ani“, apreciază Paul Rezeanu.

Eminescu ar fi cunoscut-o pe Cleopatra în anul 1878, iar idila dintre ei s-ar fi petrecut în anul 1880. Cei doi se întâlneau, de obicei, la seratele lui Maiorescu. „Cum muza nu răspundea sentimentelor poetului, acesta se oferi să mediteze copilul Cleopatrei, corigent, căruia îi aducea, la fiecare lecţie, bomboane. Ea continua să rămână însă aceeaşi, indiferentă. Dragostea lui Eminescu pentru Cleopatra Lecca Poenaru a durat „un timp destul de lung”. I-a scris atunci, desigur, mai multe poezii. Acestea s-au păstrat „într-un pacheţel în biblioteca Cleopatrei Lecca”. Cum aceasta a murit pe neaşteptate, fiica sa Maria, „recăsătorită cu un domn Economu, procuror, le-a dat lui Alexandru Giuvara atunci ministrul justiţiei, care i l-a cerut din curiozitate… Dar, s-a întâmplat ca şi Alexandru Giuvara să moară subit, astfel că acele poezii şi-au pierdut urma” (Nicolae Petraşcu)“, mai arată Paul Rezeanu.

Eminescu făcuse o pasiune chiar obsedantă pentru Cleopatra, cerşindu-i dragostea, după cum reiese dintr-o scrisoare pe care i-a trimis-o:

„Eşti tu cuminte Cleopatra? să maltratezi pe un om care te iubeşte cu toate puterile sufletului său, cu mintea, inima, viaţa, pentru a te… lepăda la cine ştie ce crai de mahalale…

Tu zici că nu mă iubeşti? Nu te cred. Mă iubeşti fără s-o ştii, far s-o vrei s-o marturiseşti, căci inima ta e atât de îndrăcit de îndărătnică, încât deja ca toate femeile, neştiind ce voieşti, ţi-ai mai înrădăcinat şi în tine ideea ca nu ştii ce voieşti… Ma iubeşti da… căci te temi de mine…

Tu eşti o femeie galantă, o femeie care-a risipit sărutări în viaţa-ţi, care a dăruit îmbrăţişări pe nimic, care dintr-un capriţiu ai fericit desigur vun idiot.

Dara tocmai fiindcă mă iubeşti nu-mi acorzi nimic… Tocmai de aceea acorzi unui altuia o sărutare care ştii că pe mine m-ar înnebuni de fericire, acorzi altuia favoruri ce pentru el n-au nici o valoare şi pe mine m-ar face fericit ani întregi.

A! Ştiu eu de ce eşti atât de neînduratoare cu mine! Ţi-ai zis: acest om şi-a pus în minte să mă aibă… El n-are avere, n-are timp, nu e plin de galanterie şi de duh… n-are nici una dintre atracţiunile romanticului amant… Să vedem, tinere, dacă astfel se cucereşte o femeie…! De aceea te-ai încăpăţânat de-a mă respinge… Ştiu bine că suferi sub aceste tot atât cât mine.

Pot sa fiu mizerabil, Cleopatra, şi un om de rând… dar oricât de sărac aş fi – am şi eu de pierdut ceea ce tuturor oamenilor li-i foarte scump – viaţa. Ai un nume ciudat de frumos Cleopatra, care-mi aduce aminte de o veche istorie… Semiramis, regina Egiptului, Anna de Franţa… Cîtesitrele aveau în fiece noapte alt amant, care a doua zi era omorât…

Ei bine, fii a mea… nu o noapte întreagă, ceea ce n-aş fi cerut… ci, o oră, o singură oră… şi-ţi promit pe mormântul mamei mele că de la tine plec acasă şi mâni vei primi o scrisoare din partea unui om ce nu ar mai fi".