Profesorii de la un liceu din Gorj au ajuns să se execute silit între ei

11 cadre didactice nu şi-au putut lua la timp salariile, din cauză că un executor judecătoresc angajat de către alţi cinci colegi din şcoală a instituit poprire pe contul lor. „Din cauza faptului ca anumiţi colegi au pus în executare nişte sentinţe judecătoreşti pentru a-şi recupera drepturi salariale (pe bună dreptate), noi nu am luat salariile pe luna octombrie, deşi ceilalţi colegi, care aveau carduri la alte bănci au luat banii de joi, 9 noiembrie. Conducerea şcolii se disculpă, dând vina pe BCR, BCR-ul spune că a somat şcoala că va pune poprire având adresa de la executor. De altfel, noi suntem hotărâţi să facem plângere penală şi să nu mai intrăm la ore”, arată într-o sesizare profesorii afectaţi.

Cum s-a ajuns într-o astfel de situaţie

Cadrele didactice au câştigat în instanaţ de judecată plata anumitor drepturi salariale, dar Guvernul a decis să plătească sumele stabilite de instanţele de judecată în mod eşalonat pe o perioadă de cinci ani. La finalul termenului, cadrele didactice au dat din nou în judecată solicitând, de astă dată, plata dobânzilor aferente perioadei în care au primit banii eşalonat. La Liceul Tehnologic Roşia Jiu, cadrele didactice au obţinut sentinţe favorabile privind plata unor dobânzi cuprinse între 800 şi 10.000 de lei. Unele cadre didactice s-au adresat executorilor judecătoreşti pentru a-şi recupera banii, iar unii dintre ei au pus poprire pe contul de salariu al şcolii, ajungându-se într-o astfel de situaţie.

Profesorii şi-au retras cererile de executare

Liliana Bugă, director al Liceului Tehnologic Roşia Jiu, a explicat faptul că cele cinci cadre didactice şi-au retras plângerile, iar banii urmează să ajungă pe cardurilor profesorilor care nu îşi primiseră salariile: „Oamenii au depus la executor cereri pentru recuperarea sumelor care reprezintă dobânzile câştigate în instanţa de judecată ca urmare a plăţii eşalonate a drepturilor care au fost recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. Au mers în instanţă pentru că plata drepturilor s-a întins pe o anumită perioadă de timp, iar completele de judecată le-a dat câştig de cauză. S-au adresat executorilor judecătoreşti pentru punerea în aplicare. Am găsit înţelegere la celelalte bănci şi am picat de comun acord ca să nu fie executate silit conturile de salarii, dar la BCR au nişte politici mai aparte, iar cele 11 persoane care au cardurile la BCR nu au intrat în posesia banilor. Astăzi (n.r. – ieri) am mers la executor cu creditoarele care au făcut acţiunea şi şi-au retras cererea de executare. Astfel, executorul îşi retrage cererea şi oamenii vor intra cât mai curând posibil în posesia banilor. Salariaţii respectivi nu aveau nicio vină”.