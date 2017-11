FOTO Descoperire arheologică uriaşă într-o pădure din Gorj: matriţă folosită de geto-daci pentru turnarea monedelor

Sorin Maria, Valentin Cîrstea şi Florin Daniel Guţă sunt autorii descoperirii care va intra în istoria României. Doi dintre ei au mers luni, 20 noiembrie, cu piesele găsite pentru a le preda autorităţilor locale ale oraşului Târgu Cărbuneşti, în prezenţa reprezentanţilor Direcţiei pentru Cultură Gorj şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj.

Valentin Cîrstea ne-a povestit cum a fost găsită matriţa:

„Nu ne-am dat seama despre ce piese este vorba sau de valoarea lor decât după ce le-am curăţat. Ştanţa era acoperită de noroi. Când le-am curăţat, ne-am dat seama ce sunt de fapt. Când le-am găsit erau alăturate. Am făcut această descoperire după ce am parcurs prin pădure mai mulţi kilometri. Părerea mea că valoarea lor este inestimabilă, fiind unicat în România. Am vorbit cu mai mulţi experţi în domeniu şi asta ne-au spus. Este cea mai valoroasă descoperire pe care am făcut-o de când ne ocupăm cu aşa ceva. Este ceva fabulos“.