Adolescenta care este voluntar la SMURD şi participă la misiuni de salvare. „Nu credeam că sunt aşa de mulţi oameni săraci care trăiesc în condiţii inumane“

Andreea a urmat un curs timp de o lună la Centrul Regional de Pregătire Oltenia din Craiova din cadrul ISU, unde a învăţat să acorde primul ajutor medical, iar din luna septembrie participă la misiunile SMURD.

„Am aflat de la un prieten care a fost cu o tură înaintea mea de acest program şi mi s-a părut un lucru foarte interesant să particip la asemenea cazuri. Merg la misiuni împreună cu echipa SMURD. Am fost la diferite evenimente, de la o simplă durere de spate şi până la accidente soldate cu victime. Nu am fost la accidente mortale. Am acordat primul ajutor victimelor şi celor care au avut nevoie de ajutor. Am măsurat glicemia, temperatura, tensiunea şi am imobilizat membrele în urma unor fracturi“, ne povesteşte Andreea. Voluntara ne spune că nu s-a speriat de atunci când a văzut oameni plini de sânge: „Nu mi-a fost teamă, iar cu timpul te poţi obişnui cu astfel de lucruri“.

„Nu credeam să sunt aşa de mulţi oameni săraci“

În schimb, adolescenta a fost impresionată de condiţiile de trai de-a dreptul inumane în care trăiesc unii oameni:





„Nu credeam să sunt aşa de mulţi oameni săraci care trăiesc în condiţii inumane. Şi dacă auzeam, nu credeam că este posibil aşa ceva. Am fost la o bătrână cu piciorul amputat, care trăia în nişte condiţii greu de imaginat, fără curent electric. A avut o stare de rău şi a sunat la urgenţe. Avea şi ceva probleme de circulaţia a sângelui“.

„Sunt impresionată pe oamenii de la SMURD“

Andreea vrea să devină medic şi din acest motiv a ales să devină voluntar, pentru a căpăta experienţă pentru viitoarea profesie: „Îmi place foarte mult această activitate şi chiar sunt impresionată pe oamenii de la SMURD, pentru ceea ce fac. Vreau să dau la medicină şi prin voluntariat vreau să capăt în acest fel experienţă şi să-i ajut pe oamenii aflaţi în suferinţă. Specializarea de urgenţe este una dintre opţiunile mele“.





„Asemenea tineri sunt un exemplu“

Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, a spus că tineri precum Andreea sunt un exemplu: „Noi suntem salvatori profesionişti! Este o meserie pe care ne-am ales-o şi ale cărei riscuri ni le-am asumat, dar asemenea tineri cu un caracter nobil, cu dragostea pentru semeni şi respectul pentru munca salvatorilor profesionişti de care dă dovadă această tânără sunt un exemplu chiar şi pentru noi…şi are doar 17 ani!”.