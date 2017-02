PSD Dâmboviţa pregăteşte un miting de susţinere a Guvernului: „Estimăm să aducem 10.000 de persoane“

”Vreau să fac referire la o serie de solicitări pe care le-am avut din partea colegilor noştri primari de organizare a unei acţiuni publice de susţinere a Guvernului Grindeanu. Vreau să vă spun că mâine (marţi, n.r.) am convocat la ora 18.30 un Comitet Executiv Judeţean lărgit, în sensul că vom invita şi consilierii municipali, orăşeneşti, judeţeni, şefii de instituţii deconcentrate care au avut un anumit sprijin politic sau sunt numiţi cu determinare politică şi, de asemenea, preşedinţii de organizaţii, primarii, viceprimarii, undeva la 300 de persoane. Sperăm să avem un for mai amplu şi vom supune aprobării în cadrul acestui for propunerea de a organiza sâmbătă, la ora 10.00, în municipiul Târgovişte, un miting de susţinere a guvernului condus de către premierul Sorin Grindeanu”, a precizat Alexandru Oprea, secretarul executiv al PSD Dâmboviţa.

Dâmboviţenii, invitaţi pe Facebook la protest

"Vă invităm la cel mai mare eveniment de susţinere a Guvernului Grindeanu, guvern ales legitim în urma rezultatelor votului din 11 decembrie 2016! Întâlnirea va avea loc în aria din jurul Primăriei Municipiului Târgovişte / Centrul Vechi. Vă aşteptăm în număr cât mai mare pentru a ne apăra votul exprimat în mod democratic", se arată într-un anunţ postat pe Facebook.

Se preconizează participarea a 10.000 de persoane

”Noi estimăm ca la această acţiune să aducem undeva la 10.000 de persoane şi sunt absolut convins de faptul că la această acţiune cu determinare politică a PSD vor dori să participe şi numeroşi cetăţeni care nu sunt neapărat membri ai PSD, ci simpatizanţi ai partidului sau care au beneficiat de măsurile de guvernare întreprinse de Guvernul Sorin Grindeanu. Sperăm să ne ajute şi vremea pentru că mitingul îl vom ţine afară, iar după aceea, cu aprobările de rigoare, vom încerca să ne deplasăm şi pe câteva străzi din municipiul Târgovişte”, a mai spus secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea.