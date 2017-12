Manelistul Dan Ciotoi, operat pentru extirparea unei tomori

“Nu sunt aşa speriat, nu-mi fac probleme. Starea mea psihică este foarte bună pentru că am fost încurajat de medici. Operaţia va avea loc pe 9 ianuarie, la Spitalul Universitar Municipal. Medicii spun că este o formaţiune tumorală, dar de natură benignă. E bine conturată şi se mişcă şi asta este un lucru bun, o speranţă. Pe 8 ianuarie merg la RMN şi pe 9 ianuarie e programată operaţia. Doctorii mi-au spus că se face de la fumat, iar eu am fumat mult timp câte două pachete pe zi. Când am descoperit umflătura, în urmă cu un an, acesta avea 1 centimetru. Apoi, în timp, ea a crescut până la 3 centimetri şi m-am speriat”, spunea înainte de Dan Ciotoi, potrivit WOWbiz.ro