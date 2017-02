Luptătoarea Georgiana Paic a devenit "Maestru al Sportului"

Georgiana a început să practice sportul în anul 2000. A ajuns la sală prin intermediul unei prietene care practica deja acest sport.

“Nu am ştiut atunci cu ce se mănâncă acest sport, dar mi-a plăcut că pur şi simplu voi face mişcare. Am intrat în sala de lupte şi mi-a plăcut ce se întâmpla atunci. Am rămas aproape de sport până astăzi. Nu m-au speriat atunci luptele corp la corp sau căzăturile. Mi se părea amuzant. Chiar domnul antrenor îmi trăgea atenţia să fiu mai serioasă la antrenament. Când am înţeles cu adevărat ce înseamnă sportul, am început să mă pregătesc cu adevărat şi mi-am dorit să fac performanţă”, îşi aduce aminte campioana.







De 11 ori campioană naţională

Cea mai mare performanţă a ei este locul II la Campionatul European de seniori, pe l-a câştigat în Germania, în 2011, iar cel mai recent titlul este cel de campioană naţională. Este al 11 titlu.

Când îşi aduce aminte de primul contact cu sala, Georgiana spune că cel mai mult a ajutat-o ambiţia, nefiind un copil talentat. Pe de altă parte a început sportul destul de târziu, la 15 ani.

“Am început destul de târziu, mi-a fost greu să ajung în top, fiind puţin mai în vârstă faţă de celelalte colege. Pentru ele a fost mult mai uşor să obţină un titlul naţional, dar în momentul în care am reuşit, nimeni n-a putut să mi-l mai ia. Mă caracerizează ambiţia. Îmi doream să ajung pe podium. De multe ori, după antrenament rămâneam în sală şi suplimentam pregătirea petru a face faţă. Pe ambiţie cred că se bazează succesu meu. Nu am fost un copil talentat, aşa cum mulţi copii se nasc. La mine a fost nevoie de muncă multă pentru a ajunge la acese performante”, spune Georgiana.

Fire sensibilă, târgovişteanca se accidenta destul de des. “Am fost şi un copil sensibil, mă accidentam destul de des. Sufeream mult pe treaba asta. Chiar plângeam din orice şi nu m-am schimbat nici acum. Dacă ceva mă atinge la suflet plâng. E modul meu de a mă descărca”, mărturiseşte sportiva.