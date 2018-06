Autorităţile, pregătite să sprijine Chindia în Divizia A. Care este marea problemă a clubului dacă va trece de Voluntari

Cu mici excepţii, toţi fotbaiştii sunt apţi de joc, iar membrii stafului sunt mai concentraţi ca oricând. Bugetul Chindiei, asigurat în proporţii egale de Primăria Târgovişte şi de CJ Dâmboviţa, este de 3.600.000 de lei, însă ar putea fi suplimentat dacă echipa va promova. Nu cu sume infinite, atrage atenţia edilul Cristian Stan, care spune că echipa trebuie să atragă şi sponsori. Pe lângă acestea, o sumă importantă va intra în bugetul clubului şi din drepturile de televizare.

„După 22 de ani, Chindia Târgovişte are, din nou, perspectiva promovării în prima ligă. Cred că am ajuns aici şi datorită faptului că Primăria Târgovişte şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa au asigurat, constant, de ceva vreme, toate condiţiile financiare şi toate obligaţiile salariale şi de altă natură către club. În 2015, echipa a promovat din Liga 3 în Liga 2 şi, iată că, în sezonul 2017-2018, are în faţă perspectiva promovării în Liga 1”, a spus primarul Cristian Daniel Stan.





Antrenorul Nicu Croitoru spune că marele atu al Chindiei este dorinţa de performanţă.

„Noi venim cu o dorinţă extraordinară de a face performanţă, mai ales că avem o echipă foarmată în mare parte din jucători târgovişteni sau din judeţul Dâmboviţa. Sunt jucători tineri şi cred că un rezultat foarte bun în aceste două meciuri ar însemna o confirmare a talentului lor şi, pentru unii, un start de carieră extraordinar, iar pentru alţii o relansare. Ne bucură faptul că întreg lotul este pregătit şi îşi doreşte foarte mult promovarea. Sperăm ca, la ora jocului, să avem toţi jucătorii apţi, pentru că, acum, mai sunt mici probleme, dar sperăm să le rezolvăm până atunci, şi, după primul joc, de sâmbătă, să-l privim cu şi mai mult optimism pe cel de acasă”, a spus acesta.

Stadionul, marea problemă

Cea mai mare problemă, în condiţiile în care Chindia va ieşi câştigătoare din dubla cu Voluntari, este stadionul pe care va juca. Eugen Popescu nu este omologat, având în vedere că doar o aripă a stadionului este funcţională.

„Sunt două meciuri foarte grele, dar avem şansa noastră. O să ne batem pentru ea până în ultima secundă, când va fluiera arbitrul. Sperăm să facem posibilă promovarea. Toţi ne dorim să facem acest pas. Este un moment important în viaţa echipei noastre, este un moment important pentru municipiul Târgovişte şi pentru judeţul Dâmboviţa”, a declarat Marcel Ghergu, preşedintele Chindiei, în cadrul unei conferinţe de presă.

Autorităţile au precizat că se vor efectua lucrări la Stadionul Eugen Popescu pentru a se putea juca pe el în Divizia A. De cealaltă parte, lucrările la noul stadion, care se va construi în spatele Jandarmeriei Dâmboviţa, ar putea începe abia în 2020.