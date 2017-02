Şeful Comisiei de Control SRI susţine că ar fi identificat mai multe multinaţionale care şi-ar fi obligat angajaţii să protesteze

"Am avut anumite elemente care privesc firmele, am spus public. Unii m-au înjurat, au spus că sunt împotriva multinaţionalelor. Nu sunt deloc împotrivă. Astăzi am avut trei oameni de la Dărmăneşti, care lucrează la Yazaki şi mi-au spus că dacă este nevoie vor veni şi dau şi declaraţii la instituţiile statului că au fost obligaţi să meargă la protest'', a spus Ţuţuianu, care a făcut declaraţiile într-o conferinţă de presă organizată la sediul PSD Dâmboviţa.

Ţuţuianu a sugerat că multinaţionalele, care produc 80% din cifra de afaceri a ţării, plătesc mai puţin de 10% din cât plătesc IMM-urile, care au o cifră de afaceri mult mai mică.

''Sunt publice cifrele, multinaţionalele produc cam 80% din cifra de afaceri şi plătesc cam 3 miliarde de euro profit, ceilalţi, întreprinderi mici şi mijlocii produc 20% din cifra de afaceri şi plătesc 56 de miliarde de euro impozite'', a declarat Adrian Ţuţuianu.