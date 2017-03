Un bărbat, rupt de beat, ce şi-a omorât nevasta într-un accident rutier, a scăpat cu închisoare cu suspendare

Judecătoria Suceava l-a condamnat pe inculpatul Vasile Reuţ, de 57 de ani, din comuna Şcheia, la doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de patru ani sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „ucidere din culpă” şi „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”. Decizia magistraţilor suceveni nu este definitivă, ea poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.

La data de 7 octombrie 2014, în jurul orei 18.40, un grav accident de circulaţie a avut loc în zona „Trei Movile” din satul Sfântu Ilie, comuna Şcheia. Vasile Reuţ, din localitate, în timp ce conducea, pe DC 72, autoturismul Volkswagen Passat, în care se mai afla soţia sa Silvia Reuţ, de 48 de ani, tot din Şcheia, s-a răsturnat cu maşina pe cupolă, iar în urma impactului femeia a decedat.

Cei doi au lucrat la o parcelă de pământ din acea zonă, iar pe timpul zilei, după spusele celorlalţi cetăţeni aflaţi pe ogor, se pare că Vasile Reuţ a consumat o cantitate considerabilă de băuturi alcoolice. Spre seară, cei doi s-au pornit spre casă, deşi bărbatul era ameţit bine de aburii alcoolului.

Acesta a demarat în trombă pe DC 72, iar din cauza vitezei într-o bifurcaţie a drumului, a frânat brusc, însă, cum drumul era acoperit cu prundiş, maşina a derapat şi s-a răsturnat pe cupolă. Din nefericire, Silvia Reuţ a decedat pe loc, în timp ce soţul ei a scăpat cu leziuni minore. Poliţiştii l-au testat pe Vasile Reuţ cu aparatul etilotest.

Vasile Reuţ, şoferul ce a produs accidentul mortal în urma căruia şi-a omorât soţia

După mai multe eforturi, deoarece bărbatul era foarte beat şi speriat de ceea ce i s-a întâmplat, s-a constatat că acesta avea o alcoolemie de 1,15 mg/l în aerul expirat. El a fost preluat de o ambulanţă şi dus la Spitalul Judeţean Suceava unde a primit îngrijiri medicale de specialitate şi i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele lui Vasile Reuţ, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

